En la Feria del Libro, Jorge Macri destacó el rol de la cultura para la Ciudad y garantizó inversiones

El jefe de Gobierno porteño estuvo presente en la jornada de apertura de la cincuentenaria edición del evento. Allí habló de la importancia social y económica de la cultura en la vida de los porteños.

En la inauguración de la cincuentenaria Feria Internacional del Libro de Buenos Aires , Jorge Macri destacó la importancia de la cultura en la vida social y económica de CABA, un distrito al que definió como "una Ciudad abierta, inquieta, que debate y que siempre está produciendo algo nuevo y rompiendo paradigmas" . En ese marco, aseguró que continuará promoviendo políticas para el sector: "Es una inversión que siempre vamos a sostener”. El sábado se llevará a cabo La Noche de la Ciudad en La Rural.

Durante su discurso, el mandatario porteño explicó que invertir en cultura es cuidar cada espacio de la Ciudad, como sus 31 bibliotecas, y también su identidad: "Cuando se ordenan las prioridades, la cultura no se relega: se fortalece y se potencia. La cultura expresa ese estilo de vida que nos define como porteños", dijo.

Lo acompañaron la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi. También el embajador de Perú (país invitado de esta edición), Carlos Alberto Chocano Burga, y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, junto al presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, escritores y personalidades de la cultura.

Frente a ese marco, Macri explicó que durante su gestión “1 de cada 3 edificios de la red de bibliotecas fue totalmente renovado y puesto en valor”, y agregó: “En dos años casi duplicamos la cantidad de socios: pasamos de 90 mil a 170 mil miembros” . Entre las nuevas incorporaciones al patrimonio de la Ciudad, el Jefe de Gobierno mencionó la Biblioteca Tomás Eloy Martínez, en la Casa de la Cultura, y la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges. También destacó la apertura de bibliosubtes, que replica modelos de ciudades como Madrid y Milán.

Ante los visitantes que asistieron a la inauguración de la Feria, el jefe de Gobierno anunció dos hitos para la proyección internacional de Buenos Aires: “La Ciudad fue convocada por primera vez para tener una participación especial en la Feria de Nueva York. Y se confirmó que el año que viene también estaremos en la Feria de Guadalajara, la más importante del mercado Hispanoaméricano”, dijo. Y con relación a esto, afirmó: “Ese es el desafío: que lo que se escribe, se edita y se produce en la Ciudad también pueda crecer y proyectarse a nivel internacional".

"Ciudad de autores"

“Somos una Ciudad de autores, de editores, de libreros y librerías”, resaltó el Jefe de Gobierno y lo ejemplificó con propuestas como “la Feria Internacional, la Noche de las Librerías y la Ruta de las Librerías de Barrio”. También con Pase Cultural, además del “Chequelibro”, para que los porteños se acerquen, conozcan las 400 librerías que tiene la Ciudad y puedan realizar compras.

En materia impositiva, el Jefe de Gobierno remarcó que toda la cadena del libro está exenta del pago de Ingresos Brutos y los contratos editoriales ya no tributan el Impuesto a los Sellos. “Sin duda, si más porteños leen y disfrutan de esa pasión por la literatura, significa que estamos en el camino correcto”, indicó.

“Tenemos todo: talento, historia, identidad y una Ciudad que vive su cultura como pocas ciudades en el mundo. Tenemos el gran desafío de abrir nuevos horizontes y generar más oportunidades para todo el ecosistema del libro. Cuenten conmigo para seguir poniendo a nuestra literatura en lo más alto”, completó el jefe de Gobierno.

feria del libro

Comenzó la Feria del Libro en CABA: días, horarios y eventos

Como parte de la jornada inaugural, cantó Fito Páez como “invitado sorpresa”. La gran fiesta del libro en la Ciudad se extenderá hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural de Palermo, de lunes a viernes de 14 a 22, y sábados, domingos y feriados de 13 a 22. Entre las figuras internacionales que participarán se destacan el sudafricano J. M. Coetzee y el chino Mo Yan, premios Nobel de Literatura; los españoles Fernando Aramburu y Arturo Pérez-Reverte; y el cubano Leonardo Padura.

Con cada entrada se incluye un “Chequelibro” por $12 mil para utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria, y cupones por el valor del ticket aplicables en la compra en todos los stands de libros. Se espera que más de 1 millón de lectores y más de 12 mil profesionales del sector visiten la muestra.

En esta edición, la Ciudad contará con el stand 1.400 del Pabellón Amarillo. Allí habrá más de 100 actividades con escritores, filósofos, músicos, artistas, periodistas, chefs y científicos. Además, habrá propuestas especiales por el Año Borges, al cumplirse -el próximo 14 de junio- 40 años de la muerte del célebre escritor, con charlas con Martín Kohan, Sylvia Iparraguirre, Martín Hadis y Daniel Mecca.

También Buenos Aires llevará sus festivales al stand: Semana Negra con Claudia Piñeiro y Guillermo Martínez; Urgente!, para repasar los archivos de la última dictadura militar a 50 años del golpe de Estado de 1976; y La Bienal de Historieta, contada en viñetas en vivo.