Día de la Seguridad Vial: los dispositivos silenciosos que evitaron víctimas en 18 accidentes en autopistas de CABA

El mes pasado, un conductor que perdió el control de su auto en la autopista Presidente Cámpora salió ileso tras impactar contra un amortiguador de seguridad. El caso refleja la importancia de estos dispositivos: pese a los accidentes registrados, no hubo heridos graves.

El amortiguador de la salida de la autopista Presidente Cámpora hacia la avenida Coronel Roca en el que impactó el Peugeot 208 azul . Los dispositivos absorben el golpe y reducen el daño sobre el vehículo y los conductores.

En los últimos dos años se contabilizaron en la Ciudad de Buenos Aires un total de 18 accidentes de tránsito que fueron protagonizados por vehículos que impactaron contra los amortiguadores que resguardan las salidas de las autopistas. En el Día de la Seguridad Vial que se celebra este miércoles 10 de junio , el Gobierno porteño destacó la importancia de dichos artefactos para la protección de los conductores: pese a los siniestros registrados, no se reportaron víctimas ni heridos de gravedad.

El mes pasado, en la mañana del 17 de mayo , un conductor perdió el control de su automóvil en la autopista Presidente Cámpora y chocó contra los atenuadores de impacto que protegen la bajada de la av. Coronel Roca. El único ocupante del Peugeot 208 azul sobrevivió gracias a ese artefacto que absorbe la energía cinética del impacto para proteger a los usuarios.

Respetar las normas de tránsito es la condición básica para la seguridad a bordo. Sin embargo, ninguna precaución es suficiente y pueden darse situaciones inesperadas: un fallo en un vehículo o que otro conductor sea menos cauteloso pueden generar accidentes fuera de todo control. Cuando eso sucede, especialmente en la autopista, donde las velocidades son más altas y, por ende, la probabilidad de impactos fuertes aumenta, la seguridad vial es una variable que adquiere especial importancia.

Daniel Fiorio es jefe de Mantenimiento de AUSA y se encarga de que todo esté en las mejores condiciones posibles para el tránsito armónico de vehículos: “Nos ocupamos de que la calzada esté óptima, de la iluminación, las defensas, todo lo que es referente a desagües de las autopistas”.

Hace 14 años que Fiorio inició su segunda etapa en la empresa pública del Gobierno de CABA dedicada a la operación de las autopistas porteñas. Vio evolucionar los artefactos para la seguridad de los usuarios: la iluminación pasó a ser LED, los peajes ya son todos sin barreras y los amortiguadores dejaron de ser las ballenas de mil litros de agua.

AUSA AMORTIGUADORES

Cómo funcionan los amortiguadores de impacto

Hace no muchos años, las bifurcaciones, los morros de salida y otros puntos críticos pasaron a ser cuidados con amortiguadores retráctiles. “Están colocados en todos los puntos donde se une la salida de la autopista con el tronco, donde la defensa forma una punta”, explicó el jefe de Mantenimiento.

Se trata de atenuadores que están formados por un riel donde se desplazan unas correderas metálicas. “Tienen un sistema lateral de hojas que se van solapando una con otras a medida que el amortiguador se va deformando. El corazón de los amortiguadores son los cartuchos de impacto”, continúa Fiorio.

Los cartuchos son unas cajas plásticas que contienen un material similar a la lana de vidrio que se deforma y absorbe la energía cinética de los vehículos, protegiendo a sus ocupantes. El jefe de Mantenimiento detalló que hay dos tipos de cartuchos, según su densidad: “Unos están al principio del amortiguador, que son los que se deforman más rápidamente y hacen que el usuario no sufra una desaceleración muy brusca; y los tipo 2, que son más compactos y que van a accionarse en caso de un accidente más grande”.

Su equipo debe evaluar siempre la extensión del amortiguador. Los hay de tres y hasta siete cartuchos y, según su ubicación, puede no justificarse la colocación de artefactos más extensos porque ocuparían más lugar en la traza y, por ende, podrían generar más accidentes o porque se trata de un tramo donde las velocidades son menores.

AMORTIGUADORES AUSA Fotos Juan Manuel Laurens GCBA 2

CABA: 18 vehículos impactaron contra los amortiguadores y no se registraron víctimas mortales

En uno de estos amortiguadores impactó el Peugeot 208 azul hace pocas semanas. El accidente tuvo mucha repercusión en las redes sociales y el conductor salió ileso, al igual que todos los accidentes que hubo en los últimos dos años.

Desde 2025, CABA registró un total de 18 accidentes contra amortiguadores. En ninguno de ellos hubo heridos de gravedad, según dijo Sebastián Rodríguez Lauro, jefe de Seguridad Vial de AUSA, que también recuerda otro incidente que involucró una combi llena con doce personas que perdió el control. Sus ocupantes no tuvieron más que lastimaduras leves.

Los accidentes se detectan en cámara por el monitoreo constante de las autopistas. “Se envían los recursos que son los móviles de Seguridad Vial. El centro de control registra todo en un sistema informático y, en base eso, se llama a SAME, a policía o a bomberos, si es necesario”, relató Rodríguez Lauro.

El equipo a su cargo está conformado por una docena de móviles que circulan las 24 horas por las autopistas de la Ciudad y que están permanentemente conectados con el centro de control, operado por ocho personas durante día y noche para el monitoreo de trazas y la puesta a punto de las carteleras inteligentes.

Es así como asisten con la mayor celeridad ante choques, accidentes y otros servicios que requieren la asistencia de Seguridad Vial. “Tenemos los móviles siempre disponibles y geolocalizados, con tecnología implementada en las trazas, usando la cartelería, dándole un servicio lo más eficiente posible al usuario”, señaló Rodríguez Lauro.

El avance de la tecnología también permitió la llegada de los peajes sin barreras. “Queremos estar entre las 10 mejores ciudades del mundo en materia de movilidad. Por eso la estamos transformando con obras estratégicas”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. El ordenamiento del tránsito, el endurecimiento de los controles y la mejora en la red de avenidas y autopistas logró reducir significativamente el número de víctimas fatales en la Ciudad, como nunca antes en la historia.

Con la quita de las cabinas de pago el equipo de mantenimiento alimentó su stock de repuestos para los amortiguadores, que antes estaban en las puntas de cada una de las garitas. Esto permitió un importante ahorro ya que, una vez deformados, los cartuchos no se pueden reutilizar.

“Ante todos los daños que se producen en la autopista por un accidente, se hace un estudio de los costos para reponer la infraestructura que se rompió al estado original”, indicó Fiorio. El resultado se envía al departamento de legales para accionar contra el seguro del vehículo.

AUSA tiene a cargo la operación de nueve autopistas (9 de Julio Sur, Presidente Cámpora, Dellepiane, 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia; las avenidas Lugones y Cantilo; y el Paseo del Bajo). “Y tenemos muchos amortiguadores instalados, más de 50 en todos los puntos críticos de la autopista y seguimos instalando porque es un nivel de seguridad muy importante para nuestros usuarios”, afirmó el jefe de Mantenimiento.

Con Rodríguez Lauro comparten la responsabilidad de mantener a punto y en buenas condiciones cada centímetro de la traza. “Nuestro objetivo es que esté en buenas condiciones, que el usuario pase y no tenga problemas”, concluyó Fiorio. O, mejor dicho, su trabajo es pasar desapercibido; nunca ser detectado.