Franco Colapinto recorrió las obras en el Gálvez con Jorge Macri y fue declarado "Personalidad Destacada" de CABA

El piloto de Fórmula 1 visitó el Autódromo junto al jefe de Gobierno porteño. Además, recibió una distinción de parte de la Legislatura. El pilarense se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires para la exhibición que realizará el domingo en Palermo.

Franco Colapinto llegó a la Ciudad de Buenos Aires para la exhibición que realizará este domingo 26 de abril con un monoplaza de Fórmula 1 en el barrio de Palermo. El piloto fue recibido por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y juntos recorrieron las obras que CABA realiza en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez , con el objetivo de que la categoría vuelva a correr en el país. Además, recibió una distinción de parte de la Legislatura.

El piloto de la escudería Alpine llega para participar del “ Road Show to BA 2026”, una demostración en la que manejará un Lotus del equipo BWT Alpine y un monoplaza Mercedes que utilizó el icónico automovilista Juan Manuel Fangio. Será la primera vez en 14 años que un auto de la máxima categoría circule por las calles porteñas.

La iniciativa es impulsada por la escudería francesa junto a sponsors, como Mercado Libre, YPF, Claro, Motorola, PAX Assistance, Latin Securities, Green Armor y Heineken, y con el apoyo del Gobierno de Jorge Macri. Al respecto, el mandatario celebró poder tener a Colapinto en la Ciudad: “Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra dos cosas, el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los fierros en Argentina”.

Macri le dio la bienvenida a Colapinto junto al jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny , el secretario de Deportes, Fabián Turnes , y el legislador Darío Nieto, que le entregó el reconocimiento de “Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte” , un homenaje impulsado por el dirigente del PRO en la Legislatura que contó con el apoyo del peronismo, La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical.

El piloto pilarense recorrió las obras del Gálvez junto a Macri y a los funcionarios porteños. El objetivo, según destacaron desde CABA, es transformar al Autódromo "en uno de los más modernos del continente" , con miras a albergar, en algún momento, a la máxima categoría mundial del automovilismo. Como primer paso, la Ciudad ya confirmó que el MotoGP volverá a correr en 2027 en el Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte.

“Es una alegría tener a Franco en el Autódromo. Él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando”, dijo el alcalde luego de repasar junto a Colapinto las tareas de refacción y modernización que proyectan implementar en el predio.

Franco Colapinto Jorge Macri Galvez El piloto de Alpine, Franco Colapinto, recorrió junto a Jorge Macri las obras que el Gobierno porteño lleva adelante en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. GCBA

A su turno, el secretario de Deportes de CABA aseguró: “Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo. Todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más espacios para hacer actividades, más competencias y más deportistas”.

El Road Show de Franco Colapinto será la primera exhibición después de 14 años, desde la que brindó en 2012 el australiano Daniel Ricciardo también en un circuito callejero en Palermo.

Cómo será el Road Show de Franco Colapinto

El domingo desde las 9 el público podrá ingresar al circuito para ver a Colapinto corriendo por la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche, y la Avenida Sarmiento, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta, pasando por el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Los organizadores recomiendan llegar al lugar en transporte público, como colectivos y la línea D del Subte porteño (estación Plaza Italia). No está permitido acampar ni llevar paraguas, y la venta ambulante estará prohibida.

En las Fan Zones públicas de Plaza Seeber (ingreso por Sarmiento y Colombia) y Plaza Sicilia (por Casares y Libertador, y Berro y Sarmiento) habrá escenarios con pantallas y una programación con shows, DJs y la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. También habrá foodtrucks con variadas propuestas gastronómicas.

colapinto y jorge macri

Las obras de modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez

La renovación del Autódromo se inició el 2 de enero con la demolición de estructuras antiguas, y avanza ahora con la construcción de las columnas para los nuevos boxes. Todo, para adecuarlo a los estándares más exigentes del deporte motor.

El proyecto que impulsa la Ciudad apunta a la homologación para competencias de primer nivel avaladas por las federaciones internacionales de motociclismo (FIM) y del automóvil (FIA), como el MotoGP y la F1.

El rediseño incluye modificaciones en la pista, con rectas de hasta 900 metros; mejoras en seguridad y en las instalaciones, ampliación de la capacidad y optimización de los accesos.

Las obras estarán listas en diciembre y luego se harán pruebas antes de las competencias oficiales previstas para el año próximo.