CABA subió aforo de los teatros a 50% y ahora hay más respiro

Entre los estrenos programados para el Multiteatro se cuentan la nueva obra de Gabriel Rolón y una comedia de Nelsón Valente en coproducción con RGB llamada ¨Dígalo con mímica¨ que ganó en el Contar 19. Sobre Mar del Plata, Rottemberg destacó: ¨No se programó con la fuerza de otros años porque se hizo inviable desde el punto de vista del aforo del 30% con la doble imposición de gastos que implica mover compañías a otra ciudad, de allí que esa temporada haya terminado antes de empezar, algo previsible por otra parte. ´Brujas´ se estrenó el 3 de enero de 1991 en el Atlas de Mar del Plata y yo quería celebrar los 30 años ahí. Pero fue imposible hacerlo con el 30% del aforo porque, si lo hubiera hecho, aún para ese porcentaje de público era una fortuna de dinero que se perdía porque es un espectáculo que necesita una concurrencia más elevada, no menos del 60%, al tratarse de una ciudad donde no vive la compañía. De esa manera festejé los 30 años en Buenos Aires. Ese aforo de 30% que hoy pasó a 50% en ciudad, no en provincia, hizo que Mar del Plata tenga la mayoría de las salas cerradas, inclusive el circuito independiente, municipal y provincial¨.

Ariel Stolier, del Paseo La Plaza, expresó: ¨Las inversiones costosas en ventilación de aire hacia afuera y refrigeración con filtros especiales F7, que filtran el virus, estuvieron listas en nuestras salas en noviembre, pero CABA había decidido abrir al 30% del aforo, con lo que ningún espectáculo cubría sus costos. La reapertura con ese porcentaje fue poner en funcionamiento la rueda y ahora 50% permite que ciertas obras que tienen demanda de espectadores aspiren a convocar más público y se pueda reactivar la cartelera a mediano plazo. Hay proyectos que no se ensayaban y ahora pueden considerar su estreno a partir de marzo o abril si lo permiten las condiciones. Por las altas erogaciones exigidas fue que tantas salas no pudieron abrir, además por su pequeño espacio, al que un 30% le implicaba abrir sólo para once espectadores¨. En La Plaza planean estrenar ¨Mi abuela la loca¨, con Norma Aleandro y Jorge Marrale, vacuna mediante como condición.

Sebastián Blutrach, de El Picadero y el Nacional Cervantes, consideró: ¨El 50% es consecuencia de lo bien que se trabaja en CABA con los protocolos, testeos, ventilación y todo lo que estamos implementando y nos permitió hacer una temporada sin sobresaltos. Habilitar a 50% nos permite planificar y estrenar espectáculos un poco más complejos, o nuevos estrenos, o más grandes. La temporada viene lenta, es atípica, muchos están a la espera de la vacuna, muchos otros vienen. Es una temporada muy chiquita y donde estamos transitando hacia la nueva normalidad. Vivimos el mientras tanto¨.

En el Picadero funciona bien “Jauría” y los nuevos estrenos llegarían en el segundo semestre. En cuanto al Cervantes, continúan los espectáculos al aire libre en la Biblioteca Nacional con seis producciones con cuatro funciones semanales cada una. Destaca “Andá Calabaza”, espectáculo familiar con entradas que se agotan en media hora los domingos. En el Cervantes continúan las edilicias en la María Guerrero, lo que dejará la caja escénica a punto después de muchos años. Esperan lanzar la temporada el 20 de marzo con ¨Reinas abolladas¨ de Azul Lombardía y a la espera de habilitar las otras dos salas para tener la maquinaria en marcha para abrir de manera más fuerte.