Por Alemania, se afirmaría (más) el mercado mundial de carne

*…que, la irrupción de un inesperado brote de Peste Porcina, ahora en Alemania, volvió a sacudir al recalentado mercado internacional de la carne, y provocó el inmediato cierre de Argentina a importaciones de ese país europeo. Según el especialista Ignacio Iriarte, que adelantó la noticia el jueves en una jornada de la Cámara de Feed Lot, Alemanía era uno de los grandes exportadores de carne de cerdo a China, con 400.000 toneladas el año pasado, y una previsión de 500.000 toneladas para el actual, ahora frustradas. Para Iriarte, “la pandemia comenzó en 2018 por Rusia, y luego China, y no paró más”. Ahora también se teme por Australia, que también contabiliza gran cantidad de jabalíes y chanchos salvajes (unos 24 millones) principales multiplicadores de la enfermedad. Lo cierto es que con los más de 200 millones de cerdos que debió sacrificar China, volvió a incrementar las importaciones de carne para compensar la pérdida de su propia producción, llegando en el 2019 a los u$s 30.000 millones de importación (de todas las carnes). Así, la caída ahora de Alemania como exportadora, acrecienta el déficit de oferta en otro medio millón de toneladas, lo que seguramente va a tensar las cotizaciones internacionales de todas las carnes en las próximas semanas. En Argentina, si bien la carne de porcinos aún no se exporta en cantidad (como si ocurre con Brasil), el efecto demanda global incide también sobre el pollo y la carne vacuna que además, están siendo afectados por el aumento del maíz (principal insumo para la alimentación), en Chicago. Según Iriarte, si bien todos los precios están firmes (en el mercado local y en internacional), la gran incógnita ahora es la duración de la seca debido a la alta carga de los campos, tema por el cual ya se estaría registrando mortandad de hacienda.