El Gobierno lanzó un sistema integral para la faena bovina y avanzó en un giro histórico del control cárnico

La resolución deroga más de 50 años de normas, incluyendo regulaciones de la ex Junta Nacional de Carnes, la ONCCA y el SIF 2015.

Se anunció la creación del Sistema Integral de Faena (SIF).

Con la resolución 40 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, se anunció la creación del Sistema Integral de Faena (SIF) como plataforma única de registración obligatoria para los establecimientos faenadores de bovinos, bubalinos, porcinos, equinos, ovinos y caprinos. Se eliminará la obligación de contar con un libro físico de Existencias de Hacienda y Carnes y se incorpora el electrónico de Existencia de Carne en las cámaras del establecimiento faenador.

Principales cambios que se incluyen en la normativa Los cambios más relevantes incluyen, una digitalización total y fin de los libros físicos lo que implica la eliminación definitiva de los libros manuales. Desde ahora, todo el circuito de la faena se registra de forma digital: que incluya ingreso de hacienda, cierre de DT-e, autorización de faena, resultado de faena (romaneo) y existencias diarias de carne. Todo tiene carácter de declaración jurada, lo que eleva el riesgo sancionatorio ante inconsistencias.

También habrá más control sobre la trazabilidad individual. La resolución se acopla a la política de identificación electrónica obligatoria que empieza a regir en 2026 para bovinos, bubalinos y cérvidos. Los frigoríficos deberán leer el chip electrónico en la línea de faena, vincular esa identificación con el número de garrón y registrar esa relación en el resultado de faena. Este punto entra en vigencia en una fecha a definir por la autoridad de aplicación, lo que deja margen para una implementación gradual.

En cuanto al orden de corrales y tropas, se refuerzan reglas clásicas, pero ahora con respaldo digital. Entre los cambios estará que los corrales deberán ser obligatoriamente numerados, una prohibición absoluta de mezclar tropas, incluso del mismo dueño y prohibición de faenar animales que hayan salido del establecimiento sin nuevo DT-e.

En cuanto a la identificación uniforme de reses y medias reses, la norma unifica criterios sobre la numeración diaria correlativa, la ubicación exacta de sellos, etiquetas o lazos, el uso exclusivo de tinta violeta y la información mínima obligatoria que incluye clasificación, tipificación, peso, tropa y destino comercial. El establecimiento pasa a ser plenamente responsable de la legibilidad y permanencia de esa identificación.

También anunciaron que habrá un control reforzado de pesaje. Se mantiene —y se formaliza— la obligación de verificar diariamente la balanza de romaneo, utilizar pesas de contraste por al menos 180 kg y tenerlas disponibles para inspecciones oficiales. Por otra parte el régimen sancionatorio se endurece en términos operativos en el incumplimientos pueden derivar en suspensión preventiva y la sanción clave es el bloqueo del DT-e, lo que en los hechos paraliza la actividad del frigorífico. Además, se impide emitir DT-e a operadores no matriculados en el SIOCAL. La resolución deroga más de 50 años de normas, incluyendo regulaciones de la ex Junta Nacional de Carnes, la ONCCA y el SIF 2015.

