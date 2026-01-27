Estado de sitio en Guatemala: más de 1000 detenidos en una semana + Seguir en









El gobierno de Bernardo Arévalo endureció el control territorial tras una escalada de violencia: operativos masivos, decomisos récord de droga y una avanzada directa contra la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

Fuerzas de seguridad guatemaltecas durante uno de los operativos desplegados bajo el estado de sitio decretado por el gobierno de Bernardo Arévalo. Moises Castillo - AP

Desde hace una semana, Guatemala atraviesa un estado de sitio, que hasta ahora dejó más de mil detenidos en todo el país. La medida impulsada por el presidente Bernardo Arévalo, se decretó luego de un violento ataque pandillero contra la fuerza pública, que dejó 10 muertos.

“Las acciones que estamos emprendiendo son fundamentales para desarticular estructuras criminales que durante años fueron intocables porque participaban en las redes de corrupción, impunidad y protección política que les permitían aterrorizar a la población para enriquecerse", declaró el mandatario este martes en una conferencia de prensa.

Además, señaló que en los últimos dos días, se revisaron a fondo contenedores que ingresaron al país en el puerto de Escuintla, incautando casi tres toneladas de cocaína. La droga estaría valuada en aproximadamente u$s28,5 millones.

Por su parte, en la misma rueda de prensa estuvo presente el ministro de Gobernación (Seguridad) Marco Villeda, quien dijo que han sido detenidas 1.115 personas por delitos en flagrancia u órdenes de captura pendientes y se han incautado 105 armas de fuego.

“Del total de las personas capturadas se han aprehendido a 39 miembros del Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha, haciendo un total de 44 pandilleros", agregó. En tanto, por el ataque a los agentes de policía “se han aprehendido 26 miembros del Barrio 18 que tienen relación directa”, explicó Villeda

El ministro dijo que las medidas implementadas en el marco del estado de sitio están "yendo directo (a pandilleros) sin tocar a ningún inocente" y que están “desmantelando redes de presos que se coordinan con redes en la calle, aislando a cabecillas, cortando comunicaciones y rompiendo su vínculo operativo con estructuras narco políticas y criminales”. EEUU cataloga al Barrio 18 como "organización terrorista" A comienzos de 2025, EEUU declaró a la Mara Salvatrucha como organización terrorista, una calificación que ya había extendido al Barrio 18 en septiembre del mismo año. En julio del año pasado, diez líderes de ambas pandillas fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad, bajo un régimen de aislamiento estricto y con vigilancia permanente. La decisión se tomó tras el asesinato de siete personas durante un funeral, un hecho que marcó un punto de inflexión. La respuesta no tardó en llegar. Los internos impulsaron motines coordinados y, en octubre, 20 presos lograron fugarse de una prisión y solo cinco fueron recapturados hasta el momento. Ese episodio derivó en el recambio de la cúpula de seguridad y en un pedido formal del presidente Arévalo al Congreso para endurecer las leyes y aumentar las penas contra pandilleros, una reforma que fue aprobada ese mismo mes. El clímax para el estado de sitio La tensión volvió a escalar el sábado 17 de enero, cuando reclusos tomaron de manera simultánea tres cárceles y retuvieron a más de 40 guardias como rehenes. El gobierno se negó a negociar beneficios o traslados, y optó por una intervención directa: la fuerza pública retomó el control de los penales y liberó a los agentes, consolidando el rumbo de mano dura.