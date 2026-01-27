En el Día del Holocausto, se presentó en Buenos Aires un Centro Jean Monnet sobre memoria y DDHH + Seguir en









En una jornada marcada por la memoria histórica, una universidad argentina presentó un nuevo espacio académico que articulará investigación, formación y cooperación internacional sobre Holocausto, antisemitismo y derechos humanos, con proyección regional.

El Centro de Excelencia Jean Monnet “René Cassin”, impulsado por el Instituto Universitario Isaac Abarbanel y enmarcado en un programa de la Unión Europea, fue inaugurado en la Cancillería con respaldo diplomático y académico.

El Instituto Universitario Isaac Abarbanel inauguró este martes el Centro de Excelencia Jean Monnet “René Cassin”, un espacio destinado a la investigación, la formación especializada y la cooperación internacional en torno a la Shoá, los derechos fundamentales y las políticas públicas vinculadas a la memoria.

El proyecto forma parte del programa Erasmus+ de la Unión Europea y apunta a analizar las políticas europeas en materia de memoria histórica y lucha contra el antisemitismo, con especial foco en su aplicación y debate en América Latina.

Investigación, formación y redes internacionales Durante los próximos dos años, el Centro impulsará una agenda académica que incluye seminarios, debates interdisciplinarios, cursos de formación y publicaciones especializadas. Entre los principales objetivos figura la creación de una Red Internacional de Universidades dedicadas a la temática y la organización de conferencias internacionales en el contexto de la presidencia argentina de la IHRA.

También está prevista la publicación de cuatro libros académicos y el dictado de cursos y diplomaturas orientadas a investigadores, docentes y funcionarios, con eje en derechos humanos, antisemitismo y memoria del Holocausto.

El acto en Cancillería La presentación oficial se realizó en el Salón Auditorio del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), en la Cancillería argentina. Participaron la embajadora Fabiana Loguzzo, representante especial de la Argentina ante la IHRA; el rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, Ariel Stofenmacher; y Eran Nagan, encargado de negocios ad interim de la Delegación de la Unión Europea en el país. La exposición institucional estuvo a cargo de Agustín Ulanovsky, director del Centro, quien destacó el rol del espacio como ámbito de producción académica y reflexión pública sobre los desafíos contemporáneos vinculados al antisemitismo y los derechos humanos. El equipo de investigadores está integrado por Hernán Najenson, Silvina Chemen, Pamela Malewicz, Natalia Montesano, Cecilia Denot y Flavia Vaccarezza. Respaldo institucional y contexto internacional El encuentro contó con la presencia de diplomáticos argentinos y europeos, funcionarios nacionales, autoridades universitarias y referentes del ámbito académico y social. Asistieron, entre otros, Agustín Caulo, subsecretario de Culto y Civilización de la Cancillería; Francisco Piñón, secretario ejecutivo de la RUC; y Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La IHRA fue creada en el año 2000 durante el Foro Internacional del Holocausto en Estocolmo y reúne a gobiernos de distintos países con el objetivo de fortalecer la educación, la investigación y la memoria de la Shoá. La Argentina es miembro fundador y actualmente es el primer país de América Latina en ejercer la presidencia de la alianza.