22 de septiembre 2025 - 14:25

Retenciones: también bajarán a cero para carnes bovinas y avícolas

El anuncio lo realizó Manuel Adorni, quien además destacó que "este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos". La medida se sumó a la eliminación de los derechos de exportación para los cereales y oleaginosas.

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 30% en noviembre

El Gobierno definió bajar a cero las retenciones para las carnes bovinas y avícolas hasta el 31 de octubre. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adroni, tras la eliminación de derechos de exportación para los cereales y oleaginosas.

La medida está orientada a lograr una mayor oferta de divisas ante un mercado que hasta la semana pasada estaba eufórico en busca de dólares.

Informate más

"Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos", apuntó Adorni.

Vale recordar que previo a este anuncio, las retenciones se redujeron del 6,75% al 5% de forma permanente, según anunció el presidente Javier Milei en julio pasado en Palermo, como parte del recorte generalizados de los Derechos de Exportación para diversos productos agropecuarios.

Noticia en desarrollo.-

