La soja subió fuerte y rozó los u$s400 ante el acercamiento comercial entre EEUU y China







El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que el gigante asiático reanudará "grandes" importaciones de la oleaginosa con su país.

La administración Trump confía en que China reactive las importaciones de soja estadounidense. Depositphotos

La soja subió con fuerza y rozó los u$s400 por tonelada ante el nuevo acercamiento comercial entre EEUU y China, y luego que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, asegurara que el gigante asiático reanudará "compras sustanciales" importaciones de la oleaginosa con su país.

Las noticias de un nuevo acuerdo comercial entre las dos potencias económicas impulsaron las mejoras de los precios de los granos en el mercado de Chicago, con la soja a cabeza, que subió más de u$s9 a u$s392,14 en la posición noviembre, según informó Agrofy.

Sucedió luego de que el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, mantuviera una positiva conversación telefónica con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. A nivel local, la soja se sostuvo a $480.000 en la pizarra de Rosario.

dolar soja granos retenciones Los precios del maíz y el trigo avanzan ante la mejora de expectativas A su vez, el maíz avanzó más de u$s2 hasta los u$s168,79 frente a las negociaciones entre Washington y Pekín, que podrían reactivar la demanda de biocombustibles y forrajes. En tanto, el trigo subió casi u$s5 a u$s193,27.

El próximo 30 de octubre, Donald Trump y Xi Jinping mantendrán un encuentro en Corea del Sur, que será clave para que acercar los intereses de ambas naciones.

El 1° de noviembre quedará efectivo el arancel del 25% impuesto por EEUU sobre todos los camiones medianos y pesados importados. De no llegar a un acuerdo entre las partes, entrarán en vigor aranceles adicionales del 100% sobre las exportaciones chinas, con controles adicionales de exportación sobre software crítico. Por último, el 1 de enero del próximo año, los aranceles aumentarán hasta el 30% para muebles tapizados y un 50% para armarios y tocadores que procedan de países sin un acuerdo comercial con los EEUU.