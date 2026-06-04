Femicidio de Agostina Vega: hay un segundo detenido por encubrimiento agravado.

Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años y amigo de Claudio Barrelier. El fiscal Raúl Garzón había solicitado la detención.

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente cordobesa de 14 años que fue asesinada y desmembrada, un hombre de 47 años fue detenido por supuesto encubrimiento agravado . Hasta el momento, el único imputado en la causa era Claudio Barrelier .

El detenido es Osvaldo Facceta , de 47 años, quien sería un inquilino que convivía con el propio Barrelier en el domicilio donde se habría producido el hecho.

Según informó su abogado defensor, Eduardo Medina Allende , Facceta había sido arrestado a partir de las huellas halladas por los investigadores en el acolchado donde solía dormir . La medida se tomó luego de su declaración, en la que brindó detalles sobre sus últimas horas en la denominada “casa del horror” .

claudio barrelier Raúl Garzón había pedido la detención de Osvaldo Fassetta, amigo del principal acusado por el asesinato de la adolescente de 14 años.

La pista del acolchado en la casa de Barrelier

De acuerdo a su testimonio, el domingo 24 de mayo, cerca de las 11.30, Facceta regresó junto a un amigo al domicilio. Ingresó a la habitación donde habitualmente dormía y luego se dirigió a la cocina atravesando el patio, sin encontrar a nadie en la vivienda.

Su intención, según declaró, era avisar a la pareja de Barrelier que se encontraba en el lugar, ya que estaba tomando una cerveza en la habitación. Al no hallarla, decidió enviarle un mensaje al acusado para informarle de su presencia, aunque no obtuvo respuesta. Desde ese momento, aseguró, no volvió a tener contacto con él.

Uno de los elementos que llamó la atención durante su estadía fue el cambio en la ropa de cama: recordó haber visto un acolchado claro sobre la cama, distinto al gris oscuro que había dejado el sábado anterior. El resto de la habitación y la vivienda, según su relato, no presentaban modificaciones aparentes.

Sumarán a dos fiscales especializados en delitos sexuales y de género

En las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción número 13 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Garzón, decretó “el secreto de sumario por diez días” junto a un requerimiento de "la acumulación de la causa contra el imputado Claudio Barrelier de 2025”.

Las incorporaciones, según Telefe Córdoba, tratan de Claudia Alejandra Romero y Juan Fernando Ávila Echenique, ambos con trayectoria en delitos de género y contra la integridad sexual. La decisión apunta a fortalecer el abordaje integral del caso.

Romero, fiscal de Violencia Familiar y de Género, aportará una mirada con perspectiva de género en el análisis de la causa. En tanto, Ávila Echenique, especializado en delitos contra la integridad sexual, contribuirá en el análisis de posibles delitos conexos.