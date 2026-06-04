La abuela de Agostina Vega encontró una carta con la última voluntad de la menor: qué decía

El hallazgo se produjo tras revisar las pertenencias de la joven. También criticó el rol de la Justicia al principio de la investigación.

La familia de Agostina Vega (14), la adolescente asesinada en Córdoba , se sumó a la marcha de Ni Una Menos realizada en el centro de la ciudad. En medio de la movilización, la abuela de la víctima, Elizabeth Heredia , reveló este jueves que encontró una carta oculta de puño y letra de su nieta donde figuraba “su última voluntad”, según las palabras de la mujer .

El hallazgo se produjo cuando revisaban las pertenencias de la joven y relató al respecto: “Tenemos la última voluntad de mi nieta. Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”. A pesar de no haber dado detalles del contenido de la carta, la mujer dio a entender que Agostina relató allí “todo lo que ella venía viviendo” .

Además, la mujer comunicó que el escrito ya había sido presentado a la Justicia y señaló que la menor había dado detalles sobre “la vida que llevó desde que nació”, de acuerdo a declaraciones recopiladas por El Doce.tv.

Heredia cuestionó el desarrollo de la búsqueda durante los primeros días y subrayó un cambio en la Justicia tras la intervención del fiscal Raúl Garzón . “Cuando el fiscal Garzón nos recibió, todo cambió. Ahí empezaron a buscar en serio, desde el día martes ”, aseguró.

“A mi nieta, ese hijo de puta ya la había matado, pero que la encontraran ese mismo día en la dirección que nosotros dimos hubiera sido distinto. No nos hubieran torturado de esta manera. Nos siguen torturando porque a mi nieta la siguen matando”, recriminó la abuela de Agostina.

agostina vega velatorio Heredia cuestionó el desarrollo de la búsqueda durante los primeros días y subrayó un cambio en la Justicia tras la intervención del fiscal Raúl Garzón.

Incluso, exigió que se avance sobre otras posibles responsabilidades al sostener que “falta que haya más detenidos. La mujer del Ford Ka tiene que estar detenida; ella es cómplice. Queremos que caigan todos los que tengan que caer”.

Mientras la familia de Agostina marchaba por justicia en el centro de la ciudad de Córdoba, las autoridades volvieron a allanar la casa del acusado, ubicada en Juan del Campillo al 800, donde la menor ingresó el sábado 23 de mayo por la noche y nunca volvió. Se realizaron pruebas acústicas, para determinar la posibilidad de oír ruidos, y el grosor de las paredes.

Familiares y amigos despidieron a Agostina Vega en un velatorio privado

Familiares y amistades de Agostina Vega realizaron este miércoles un velatorio privado desde las 14 en la ciudad de Córdoba para despedir a la adolescente de 14 años que fue víctima de un femicidio.

Con la mayor privacidad posible dado lo mediático que se volvió el caso, el circulo cercano de la joven se reunió en una sala velatoria sobre la Avenida Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba. Efectivos de la Policía de Córdoba cerraron la cuadra de la calle Ibarbalz entre Diamante y David Luque, así como también la intersección de Jacinto Ríos y Rincón para garantizar el traslado de los restos.

Su entierro será el jueves por la mañana, y de nuevo la familia pidió que no haya cámaras de medios ni público ajeno al entorno de la adolescente. Carlos Nayi, abogado de la familia de Agostina, informó este miércoles que Melisa Heredia, la madre de Agostina, tenía la intención de presentarse en el velatorio de su hija aunque sigue internada en el Hospital San Roque.