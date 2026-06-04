Femicidio de Agostina Vega: sumarán a dos fiscales especializados en delitos sexuales y de género

Lo decidió el fiscal a cargo, Raúl Garzón, con el fin de dar un abordaje más integral a la investigación. Las incorporaciones remiten a dos profesionales en delitos de género.

Se trata de una decisión del fiscal a cargo, Raúl Garzón, con el fin de dar un abordaje más integral a la investigación.

En el marco de la investigación por el femicidio de la adolescente Agostina Vega , encontrada asesinada en un descampado de Córdoba , el fiscal Raúl Garzón dispuso sumar a dos fiscales especializados para reforzar el trabajo en la causa. El fin es dar un abordaje más integral a la investigación.

En las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción número 13 de la ciudad de Córdoba , a cargo de Garzón , decretó “el secreto de sumario por diez días” junto a un requerimiento de " la acumulación de la causa contra el imputado Claudio Barrelier de 2025”.

Las incorporaciones, según Telefe Córdoba, tratan de Claudia Alejandra Romero y Juan Fernando Ávila Echenique , ambos con trayectoria en delitos de género y contra la integridad sexual. La decisión apunta a fortalecer el abordaje integral del caso.

Romero, fiscal de Violencia Familiar y de Género, aportará una mirada con perspectiva de género en el análisis de la causa. En tanto, Ávila Echenique, especializado en delitos contra la integridad sexual, contribuirá en el análisis de posibles delitos conexos.

agostina vega Ambos fiscales aportarán miradas vinculadas a la perspectiva de género y la integridad sexual.

La abuela de Agostina Vega encontró una carta con la última voluntad de la menor: qué decía

La familia de Agostina Vega (14), la adolescente asesinada en Córdoba, se sumó a la marcha de Ni Una Menos realizada en el centro de la ciudad. En medio de la movilización, la abuela de la víctima, Elizabeth Heredia, reveló este jueves que encontró una carta oculta de puño y letra de su nieta donde figuraba “su última voluntad”, según las palabras de la mujer.

El hallazgo se produjo cuando revisaban las pertenencias de la joven y relató al respecto: “Tenemos la última voluntad de mi nieta. Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”. A pesar de no haber dado detalles del contenido de la carta, la mujer dio a entender que Agostina relató allí “todo lo que ella venía viviendo”.

Además, la mujer comunicó que el escrito ya había sido presentado a la Justicia y señaló que la menor había dado detalles sobre “la vida que llevó desde que nació”, de acuerdo a declaraciones recopiladas por El Doce.tv.