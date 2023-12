Charlas de quincho

Tostados

En medio de especulaciones sobre las sesiones extraordinarias, que finalmente se definieron a partir de hoy y hasta fines de enero, y sin que el Presupuesto 24, y el mega-DNU aparezcan en el listado de los 11 proyectos que deberán tratar los legisladores, no demasiado “contentos” de tener que cortar abruptamente sus planes del verano, se volvió viral el “No hay plata”. Es que la frase del presidente Milei convertida en meme y remera que busca explicar la herencia recibida por su gestión, es una realidad tangible en los pasillos de la Casa Rosada. A la baja del proveedor de medialunas y tostados que anunció con inusitado entusiasmo el “community manager” Iñaki Gutiérrez, ya se sumó la austeridad del comedor de Balcarce 50, en el cual se empezaron a notar diferencias marcadas. Según pudo saber Ámbito, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no firmó todavía (y no se sabe si lo hará), la licitación para la provisión de ciertos alimentos, con lo cual el menú de los trabajadores de Balcarce 50 se vio reducido a una opción diaria, mientras que antes se podía optar entre una comida vegetariana o una tradicional. El asunto no termina ahí. El ahorro se trasladó incluso a los condimentos, y ya no hay sobrecitos de sal, sino un gran paquete-caja dispuesto al lado de los microondas, para que compartan los empleados. El recorte llegó también a la leche, que se convirtió en un bien preciado en los pasillos del Palacio de Gobierno, y hay quienes temen que también escasee el café, tal como ya sucedió en algunas góndolas.

Plásticos

Pero si de austeridad oficial se trata, el dato más contundente se dio en el tradicional brindis de Fin de Año que el Presidente encabezó con la prensa acreditada. Alberto Fernández ya se había retirado con un brindis devaluado: copas de plástico y una marca de sidra popular que compartió semanas atrás en su despedida. Pero en esta ocasión, los mozos repartieron directamente agua y gaseosa light entre la prensa. “Muy bueno para la alcoholemia cero”, se rió irónico un acreditado de la Sala. Pero los cambios naturalmente exceden las comidas.

Las oficinas están sufriendo modificaciones en función del nuevo esquema de gobierno, tal el caso del Salón de las Mujeres ubicado en el primer piso que ya no funcionará como tal y pasará a ser un “área de Comunicación”, explicaron funcionarios, mientras bajaban los cuadros de las referentes femeninas que habitaban el lugar hasta días atrás. Tal vez, por el apretado temario, los gobernadores que asistieron a la convocatoria oficial del Presidente el martes, no hayan alcanzado a evaluar la frugalidad de la oferta gastronómica, abocados como estaban en conseguir alguna flexibilidad con los recursos ya que, si bien el reclamo de base era por Ganancias, en varios casos se sumó también por Retenciones (impuestos a la exportación) que, aunque dependen del Congreso, como todo el esquema impositivo, fue anunciada la intención del Ejecutivo de aumentarlos, aunque luego se contempló la nueva baja de algunos de economías extrapampeanas.

Como se sabe, las retenciones no se coparticipan, de ahí la contraoferta provincial de coparticipar el Impuesto al Cheque (débitos y créditos) que, en realidad, era “transitorio”, y en el esquema Milei es más probable que fuera para derogación. De ahí que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro fuera enfático en el “no queremos volver al esquema anterior”. “Que el ajuste no sea a costo de la producción”, sostuvo reflejando el sentir de varias de las provincias centrales. Entre ellas, Buenos Aires, que esta semana tendrá su propia “fumata”, o no, en el Congreso provincial que ya viene deliberando aceleradamente. “Si se logra meter el tema fiscal esta semana, podremos acortar parte de las Extraordinarias, caso contrario, habrá que trabajar todo el verano”, se resignó un diputado provincial, aunque la mayoría entiende que será muy difícil que se logre pasar este paquete de cambios que incluye un fuerte incremento en los inmobiliarios (de hasta 200% y 300%, según las zonas, y también Patentes), “mientras la provincia, que sabe que no le van a dar todo lo que necesita, está buscando fondos por otros u$s180 millones”, reconoció un “caminador” de los pasillos oficiales de la ciudad de las diagonales.

Con independencia de esto, en los búnkeres políticos donde comienzan a reordenar los tantos después del resultado en la presidencial, muestran alguna sorpresa con las mediciones que están ubicando al reelecto Axel Kicillof como el dirigente con más respaldo para convertirse en el jefe de la nueva oposición. Según la consultora Circuitos, el bonaerense con casi 28 puntos, supera por un punto a Sergio Massa, y ambos se separan fuertemente de los inmediatos siguientes, que incluyen hasta a Martín Lousteau, el flamante titular de la UCR, con apenas 4,5 puntos.

Tormenta

Mientras en distintas partes del país, se evaluaban los daños de la infrecuente tormenta del lunes (lo más dramático fue en Bahía Blanca), y hasta el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, debía “estrenar” su equipo de emergencia para ordenar su distrito (lo que aún no logra del todo), se producían cantidad de encuentros y despedidas del año, como la anual de la Fundación Libertad, referente central del liberalismo más acendrado (y últimamente bastante cholulo también), entre muchas otras.

Por caso, en un restaurante de Palermo, con impronta veggie, se llevó a cabo el brindis de fin de año de Mercado Libre (ML), cuyo CEO y creador, Marcos Galperin, fue uno de los principales entusiastas por la victoria libertaria. El asunto tiene lógica: la desregulación de las finanzas puede ser un salto para las Fintech, para comenzar a ganarle terreno a los bancos tradicionales.

Entre risottos de quinoa y bocados de berenjena asada, el gerente de la operación local, Juan Martín De la Serna, se mostró más que optimista con el nuevo gobierno y aliviado por el final de la gestión peronista. “Con los encajes nos obligaban a invertir en un bono que rendía menos que la inflación”, se quejaba el ejecutivo, mientras bandejeaban alrededor tintos, blancos y aperoles sprit. “No se necesita mucho esfuerzo para que el nuevo presidente del Banco Central sea mejor que el anterior”, decían en algún corrillo, en relación a Santiago Bausili.

En ML creen que las regulaciones de la administración Fernández eran “tendenciosas” contra las fintech. Ahora, con el decreto que se conoció luego, que habilita a las empresas a pagar salarios a través de billeteras virtuales, en la empresa buscan un guiño adicional: que el Estado pueda pagar los planes sociales a través de Mercado Pago y ayudar a Milei a “cortar con la intermediación”. También la “economía naranja”, comienza a mirar con entusiasmo las nuevas alternativas, según se escuchó en una glamorosa cena navideña en Libertador y Ortiz de Ocampo. Es que las inversiones en arte y en cultura, que se están haciendo conocidas como “economía naranja”, se multiplican en todo el mundo, pero también en Argentina comienzan a hacer pie, y pueden ahora recibir fuerte impulso con las nuevas desregulaciones.

Ruedas

En otro quincho palermitano con directivos de automotrices, también se festejaba el fin de las trabas a la importación que los tenía contra las cuerdas. Aquí, se bandejaba también, pero canapés: empanaditas de humita, mini pascualinas, minisándwich de cerdo desmechado. “¿Funcionará el bono que se implementó para pagar las deudas comerciales?”, se preguntaban.

Esa deuda con proveedores del exterior es la mayor preocupación que tienen las automotrices y muchas empresas ya frenaron los envíos al país de piezas que son clave para las terminales. De hecho, muchas plantas adelantaron vacaciones y pararán en el verano a la espera de que se reacomode la situación. “El bono (Bopreal) lo emite el banco (en relación al BCRA), se paga en pesos, pero amortiza en dólares”, explicaban a ejecutivos de sectores menos apremiados con el comercio exterior, respecto al instrumento que en rigor será ofrecido a partir de este martes.

Sin embargo, dudan de que resulte interesante para el mercado. “Tiene que ser un título transable, que lo quieran en el exterior para poder pagar la deuda. ¿Pero lo van a querer?”, ponía en duda unos de los directivos presentes. Así, entre mini bocados, también se preguntaban cómo se podría reconfigurar el mercado de autos local si llega un aluvión de modelos baratos desde otros orígenes…

Jueces

Un poco más “alterada” fue la comida de la Asociación de Magistrados, cuando el juez Marcelo Lucini, el candidato “in pectore”, del ministro Mariano Cúneo Libarona, para la Procuración General, tuvo un altercado con varios jueces y fiscales con los que compartía la mesa. Mientras la discusión escalaba, Lucini increpó a una conocida fiscal, supuestamente por hablar mal de él, lo que devino en una acalorada discusión. Minutos más tarde, otro fiscal del fuero ordinario se cruzó con Lucini diciéndole que “es increíble que alguien que odia a los fiscales y se opone al sistema acusatorio tenga chances de ser procurador”. Es conocida la mala relación del magistrado con algunos colegas y sobre todo, con muchos fiscales, que son los primeros que resisten la idea de que pueda llegar a ser el candidato oficial, a ser jefe de todos ellos en un eventual cargo.