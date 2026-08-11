Chau Red SUBE: cómo seguir viajando en subte con descuento

Este mes, el boleto aumentó un 3,9% y parte de $1.684 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

La bonificación del 50% para quienes combinaban tren y subte ya no está disponible.

Desde agosto, quienes llegan a la Ciudad en tren y continúan el recorrido en subte dejaron de contar con el descuento del 50% de la Red SUBE en el segundo viaje . A partir de ahora, los pasajeros deberán pagar ambos boletos a tarifa plena .

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La bonificación se mantiene en otras combinaciones de transporte y continúan las tarifas especiales, entre ellas las reducciones para usuarios frecuentes y descuentos abonando con ciertas tarjetas bancarias o billeteras virtuales.

Este mes, el pasaje tuvo una nueva actualización del 3,9% y parte de $1.684 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

Hasta julio, la Red SUBE permitía que el segundo viaje dentro de la ventana de dos horas tuviera una bonificación del 50% . De esta manera, una persona que llegaba a una estación porteña en tren y luego continuaba en subte pagaba el segundo tramo a la mitad de la tarifa correspondiente .

Desde agosto, esa combinación dejó de tener ese beneficio y ambos boletos se cobran a tarifa completa .

Sin embargo, el descuento continúa aplicándose en otras combinaciones contempladas por el sistema. Por ejemplo, si una persona toma primero el subte y después combina con un tren o con un colectivo, el segundo viaje puede acceder al descuento correspondiente.

Además, sigue vigente si se combinan tres transportes: el primer viaje se abona de forma total, el segundo tiene una reducción del 50% y desde el tercero se aplica un ahorro del 75%, siempre que las combinaciones se realicen dentro de los 120 minutos.

También se mantiene activo para determinadas conexiones con colectivos. En los servicios de jurisdicción nacional, la Red SUBE permanece cuando esos medios son utilizados como segundo viaje.

Entre las líneas comprendidas en el esquema se encuentran: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

En cuanto a los trenes, forman parte del sistema los servicios Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, además del Tren de la Costa.

Argentina.Gob.

Cómo seguir pagando el subte con descuento

El sistema de pago del subte mantiene múltiples opciones y descuentos. La principal alternativa continúa siendo la tarjeta SUBE registrada, que permite acceder a la tarifa más baja siempre que esté a nombre del usuario.

A su vez, continúan vigentes los descuentos pasajeros frecuentes. El esquema contempla reducciones automáticas del 20%, 30% y hasta 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente. De esta manera, los valores se ordenan:

1 a 20 viajes: $1.684.

$1.684. 21 a 30 viajes: $1.347,20.

$1.347,20. 31 a 40 viajes: $1.178,80.

$1.178,80. 41 viajes en adelante: $1.010,40.

Desde Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) recordaron que siguen los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera.

También continúa habilitado el pago con tarjetas de débito, crédito y códigos QR en molinetes multipago disponibles en todas las estaciones. Distintas entidades bancarias ofrecen beneficios específicos para sus clientes.

Banco Santander brinda durante agosto un 50% de reintegro con un tope de $8.000 de ahorro en el período.

Además, los clientes adheridos al programa "Sorpresa Santander" alcanzan a la devolución del 100% del valor del pasaje, con un límite de hasta $16.000. Para acceder, tenes que abonar desde la app del banco o MODO, generando un código QR de transporte y usando el dinero en cuenta.

Naranja X otorga un 50% de reintegro al pagar con el QR desde la app de NX (botón "QR Subte") y tiene un tope de hasta $5.000, mientras que los que abonen desde NFC desde el celular, usando las tarjetas Visa NX (débito o crédito, pueden ampliar el beneficio hasta un máximo mensual de $10.000.

En el caso de Banco Macro, los usuarios pueden acceder a un 20% de reintegro en cada viaje abonado desde el celular, generando un QR de transporte con la app del banco o de MODO, o haciendo un pago NFC con Visa Débito. El límite es de $4.000 por mes.