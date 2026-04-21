EEUU intercepta un petrolero vinculado a Irán y acusa a China de apoyar a Teherán

Washington interceptó un buque sancionado en Asia y endureció su postura en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global. Este martes, finaliza el alto al fuego acordado entre ambas naciones.

Donald Trump habló de un “regalo de China” y elevó el tono del conflicto.

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La operación fue confirmada por el Departamento de Defensa, que informó que fuerzas estadounidenses realizaron una “interdicción marítima de derecho de visita” y abordaron el buque M/T Tifani sin incidentes. El petrolero, previamente sancionado por contrabandear crudo iraní, fue localizado en el océano Índico, entre Sri Lanka e Indonesia.

“Como hemos dejado en claro, continuaremos con los esfuerzos globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brindan apoyo material a Irán, dondequiera que operen” , señalaron desde el Pentágono. Además, remarcaron que “las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados”.

El presidente Donald Trump reforzó el mensaje y vinculó el operativo con un presunto envío desde Beijing. En una entrevista, aseguró que el barco transportaba “un regalo de China” que “no era muy agradable”.

“Me sorprendió un poco” , afirmó, y agregó que creía tener un “entendimiento” con el presidente chino Xi Jinping. Días antes, había sostenido que el líder asiático le había garantizado que no habría envíos de armas hacia Irán.

trump xi jinping Donald Trump habló de un “regalo de China” y elevó el tono del conflicto.

El estrecho de Ormuz, eje del conflicto

La incautación se da en el marco del bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del gas y del petróleo mundial. La medida busca recuperar la iniciativa tras el cierre del paso por parte de Irán, que desató una crisis energética global.

Sin embargo, la tensión continúa en aumento. Un petrolero iraní logró atravesar el bloqueo y se espera que llegue a la isla de Kharg, luego de haber transportado dos millones de barriles de crudo desde Indonesia.

El impacto en los mercados ya es visible: el crudo Brent se ubicó cerca de los 95 dólares por barril, más de un 30% por encima de los niveles previos al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Estrecho de Ormuz El operativo se da en el marco del bloqueo sobre el estrecho de Ormuz. Getty Images

Negociaciones frágiles y crisis humanitaria en el mar

Mientras tanto, las negociaciones entre Washington y Teherán siguen sin avances claros. Irán reconoció haber recibido nuevas propuestas, pero advirtió que persisten diferencias profundas, especialmente en torno a su programa nuclear, sus aliados regionales y el control del estrecho.

En paralelo, la crisis afecta directamente al transporte marítimo. Según la Organización Marítima Internacional, alrededor de 20.000 marineros y 2000 buques permanecen varados en la zona.

El secretario general del organismo, Arsenio Domínguez, alertó sobre la situación de las tripulaciones: “Necesitamos saber todo lo que están pasando”. Además, pidió a las compañías navieras reforzar el apoyo, ya que los marineros enfrentan estrés, fatiga y aislamiento prolongado.

A pocas horas del vencimiento de la tregua, la incautación del petrolero y las acusaciones cruzadas suman presión a un conflicto que se mantiene en equilibrio inestable. Entre la vía diplomática y la posibilidad de una nueva escalada, el futuro inmediato dependerá de decisiones que podrían definirse en cuestión de horas.