Chubut: se tensa el pacto entre el PRO y la UCR y hay peligro de quiebre

A saber, Juntos por el Cambio viene de hacer en 2021 la mejor elección de su breve historia con Nacho Torres como primer candidato a senador. El presidente del PRO local cosechó el 37.9 por ciento de los votos. Casi diez puntos por encima del aspirante del Frente de Todos, Carlos Linares.

El resultado favorable, lejos de abrir un camino accesible hacia la toma del poder en 2023, originó una puja interna que mantiene a los dirigentes de ambos espacios enfrentados. En concreto, Torres es el principal candidato del PRO para reemplazar al actual mandatario provincial, Mariano Arcioni. Mientras que, por el lado del radicalismo, quien pica en punta es el presidente de la UCR provincial, el intendente de Rawson, Damián Biss.

“Siempre tuvimos internas y entiendo que la figura que va a querer jugar es Damián. Y este es un espacio para competir sanamente”, sostiene Torres en diálogo con Ámbito. Y arremete: “Más allá de lo que digan, la relación no está tensa con el radicalismo. Son fantasmas que aparecen producto de la torpeza de ellos mismos. No hay margen para que se rompa esta coalición porque la gran posición de la UCR es cambiemita. Los que se muestran críticos son muy poquitos y me llama la atención que Damián les haya dado espacio”.

Según Torres el detonante de la reacción interna del radicalismo es la incorporación del polémico Federico Massoni, exministro de Seguridad de Arcioni, a sus filas internas en pos de tener un candidato de peso para dar la pelea por la intendencia en Trelew. “Se están llenando de peronistas no kirchneristas. Y esa no es nuestra idea”, agrega el senador.

Por su parte, Pagliaroni dice que la llegada de Massoni “es un regreso, ya que el empezó a militar en el radicalismo. Era la mano derecha del exgobernador Carlos Maestro en el Senado de la Nación. La idea es apoyarlo en Trelew con la seria intención de ganar. Y en ese proceso es el que mejor mide para lograrlo”. Y añade: “Obviamente pretendemos que el PRO esté adentro. Sobre todo porque en Trelew las elecciones podrían adelantarse a marzo”.

Tanto el radicalismo como el PRO se reposicionan rumbo al 2023. Y en ese esquema, el diputado nacional Facundo Manes visitará la provincia el próximo 30 de agosto. Lejos de quienes lo acercan al intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque (FdT), el neurocientífico será recibido por Biss y realizará su recorrida junto a él. Sin el PRO. “El PRO hace lo que quiere, siempre con interés personales. De manera personalista. Para que se concrete el frente es necesario tener una buena intención”, suma Pagliaroni.

El análisis que hace el radicalismo es que está mejor posicionado en Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel; sin embargo, en la ciudad más fuerte, la que mejor mide incluso para la UCR es la diputada PRO, Ana Clara Romero.

Interna de enfrente

A todo esto, lo que queda por ver es de qué manera se moverá el provincialismo tras la salida de Mariano Arcioni. Como el gobernador no puede renovar, son muchos los que lo ven como un buen candidato para el Congreso nacional en las elecciones de 2023. Más ahora que está empoderado luego de la llegada de Sergio Massa, su referente nacional, al gabinete de Alberto Fernández.

Se trata de una lectura que tanto el provincialismo, como el Frente Renovador y el PJ, deberán resolver prontamente ya que, como es habitual, lo más probable es que el ejecutivo adelante las elecciones. Y, encima, según cuentan desde adentro, se eliminen las PASO.