¿Dónde y cuándo se podrá ver la última Súperluna del año?

La Superluna de diciembre se verá en gran parte de Argentina, brillando con más tamaño e intensidad: una buena oportunidad para mirar el cielo y atesorar el fenómeno astrológico.

Última Superluna del año 2025

La noche del 5 de diciembre de 2025 trae un espectáculo especial, ya que se podrá apreciar la última Superluna del año. Si el clima coopera y el cielo está despejado, muchas zonas del país podrán observarla al atardecer, cuando la Luna salga y se mantenga visible hasta la madrugada siguiente. Se espera que su aparición resulte algo más llamativa de lo habitual, ideal para mirar al cielo o sacar buenas fotos.

Desde Buenos Aires hasta los rincones del interior, la Luna podrá verse despejada y bien iluminada. Aunque su silueta exacta depende del horizonte y de la contaminación lumínica, esta Superluna invita a aprovechar una de las últimas noches de 2025 para observar el cielo.

superluna.jpg Qué es una Superluna Una “Superluna” no es un fenómeno diferente como un eclipse, sino una coincidencia orbital, que ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, llamado perigeo.

Ese acercamiento consigue que la Luna se vea más grande y un poco más luminosa de lo habitual. En la Superluna de diciembre 2025 el diámetro aparente será cerca de un 7% mayor que el promedio y su brillo subirá casi un 12% o más.

Aunque esas diferencias pueden ser sutiles, el fenómeno se nota mejor al salir, cuando la Luna asoma cerca del horizonte. La llamada ilusión lunar puede hacerla parecer aún más imponente detrás de árboles o edificaciones.

superluna.jpg AFP ¿Se podrá ver la última Superluna del año en la Argentina? Según astrónomos y observatorios, el fenómeno será visible en gran parte de Argentina. Para quienes estén en ciudades o zonas rurales, la recomendación es mirar hacia el este al atardecer, cuando la Luna comience a asomar, y aprovechar las primeras horas de la noche, cuando el cielo esté oscuro y haya poca contaminación lumínica. Por tratarse de la última Superluna del año, muchas localidades de CABA, la provincia de Buenos Aires, el norte argentino y otras regiones del sur advertirán la Luna baja en el horizonte. Esa baja posición, aunque distinta a la del hemisferio norte, puede generar tonos dorados o rojizos que son perfectos para fotos. Gráfico interactivo: cómo disfrutar de la superluna sin telescopio

