La NASA volverá a la Luna y no es necesario ser astronauta para anotarse en el viaje

La agencia norteamericana ofrece una propuesta digital, que permite a cualquier persona ser parte de la misión sin salir de la Tierra.

La NASA ahora te perimte viajar con ellos, si te inscribís antes de la fecha límite.

La NASA abrió un programa pensado para acercar al público a una misión histórica. La idea consiste en sumar a personas desde cualquier lugar del mundo, sin importar a que se dediquen y sin condiciones especiales.

Para participar de la propuesta, lo único que hay que hacer es enviar un nombre en formato digital para que forme parte del próximo vuelo lunar. De esta manera, la iniciativa propone una forma novedosa de sentirse incluido en una etapa fundamental para la exploración espacial.

La nave Artemis II irá a la Luna Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa actual de la agencia. La misión tiene planificada una travesía de aproximadamente diez días y contará con cuatro tripulantes: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

El viaje tendrá como objetivo rodear la Luna y regresar a la Tierra, en lo que será el primer traslado de personas más allá de la órbita terrestre desde la etapa del programa Apolo. A diferencia de expediciones previas, no está prevista una caminata lunar, sino un sobrevuelo que servirá como fase de prueba antes de un alunizaje en futuras misiones.

La agencia considera este paso como parte del plan que busca volver a dejar a la Luna como un destino habitual y avanzar hacia nuevos proyectos, con misiones más largas y complejas en el futuro.

NASA: cómo participar del viaje La iniciativa, denominada "Send your name with Artemis II", permite que cualquier persona inscriba su nombre para que viaje dentro de una tarjeta digital en la nave Orion. La propuesta no exige nacionalidad ni edad y el proceso se hace sin pagos ni verificaciones adicionales. Quienes formen parte del registro recibirán de manera automática un pase digital que sirve como recuerdo. Ese documento puede descargarse o compartirse en redes sociales y funciona como una certificación simbólica de participación. El plazo para anotarse se mantiene abierto hasta el 21 de enero de 2026, fecha en la que se cerrará el formulario. Para completar el registro solo se solicita nombre, apellido y un PIN, sin otras condiciones técnicas. La agencia dice que la propuesta busca acercar al público a la misión y generar más interés por los proyectos espaciales.

Temas NASA

Luna