Comenzó en Nueva York el cuarto juicio por violación contra Harvey Weinstein

En este caso, Weinstein está acusado de agredir a Jessica Mann, quien ha testificado en dos juicios anteriores que el productor la violó en una habitación de hotel en Manhattan en marzo de 2013.

El martes por la mañana, Harvey Weinstein fue trasladado en silla de ruedas a una sala de un tribunal de la ciudad de Nueva York para enfrentarse a su cuarto juicio por violación en seis años.

En este caso, Weinstein está acusado de agredir a Jessica Mann , quien ha testificado en dos juicios anteriores que el productor la violó en una habitación de hotel en Manhattan en marzo de 2013.

Weinstein fue declarado culpable de violación en tercer grado contra Mann en 2020, pero el tribunal supremo del estado anuló ese veredicto. En un nuevo juicio el año pasado, el jurado encontró a Weinstein culpable de agredir a otra víctima, Miriam Haley, pero no llegó a un acuerdo sobre el cargo relacionado con Mann, lo que obligó a la fiscalía a juzgar el caso por tercera vez.

La fiscal adjunta Candace White declaró ante el jurado el martes, en su alegato inicial, que el caso se reduce a "poder, control y manipulación".

“En 2013, el acusado creía que ese era su mundo y que todos los demás simplemente vivían en él”, dijo White.

Mann conoció a Weinstein en una fiesta de compromiso en febrero de 2013, seis semanas antes de la supuesta violación. White afirmó que Mann, quien por aquel entonces era una aspirante a actriz, fue víctima de los abusos del poderoso productor.

El abogado defensor Jacob Kaplan argumentó que el caso en realidad trata sobre "consentimiento y elección", y citó varios correos electrónicos que Mann le envió a Weinstein. En ellos, Mann escribió: "Aprecio todo lo que haces por mí" y "Te extraño, grandullón". “En este caso, su palabra se contrapondrá a la suya”, dijo Kaplan.

Junto a Kaplan se encontraban Marc Agnifilo y Terry Geragos, del bufete de abogados Agnifilo Intrater LLP. Este mismo bufete representó a Sean “ Diddy ” Combs durante su juicio por trata de personas con fines sexuales, en el que fue declarado culpable de transporte para ejercer la prostitución, pero absuelto de los cargos que lo vinculaban con la trata de personas con fines sexuales y el crimen organizado.

Weinstein también fue declarado culpable de violar a una modelo italiana en un juicio celebrado en Los Ángeles en 2022 y condenado a 16 años de prisión. Ese caso se encuentra en apelación. Desde su primera condena en 2020, ha estado recluido en cárceles de Nueva York y Los Ángeles, y durante un tiempo en una prisión estatal de Nueva York.