Boom de compras al exterior: importaciones vía courier crecieron 123% en marzo y marcaron récord histórico

Los envíos puerta a puerta alcanzaron u$s103 millones y registraron el segundo mayor nivel mensual de la serie. Además del dólar, hubo una mejora relativa del salario medido en moneda dura impulsan el consumo online de productos importados.

Las compras al exterior mediante el sistema courier volvieron a mostrar un fuerte crecimiento en marzo y consolidaron una tendencia alcista que gana protagonismo en el consumo argentino. Según datos de una consultora privada, las importaciones realizadas por esa vía alcanzaron los u$s103 millones, con un incremento de u$s12 millones respecto de febrero.

Se trató del m ayor registro histórico para un mes de marzo y del segundo valor mensual más alto desde que existen estadísticas, solo por detrás de diciembre del año pasado, según Analytica.

En la comparación interanual, el salto fue de 123,1%, reflejando la aceleración del consumo de productos importados a través de plataformas online y sistemas puerta a puerta.

En el acumulado entre enero y marzo, las importaciones vía courier totalizaron y$s284 millones, lo que implicó una suba de 118,4% frente al mismo período de 2025. Además, representó el nivel más alto registrado para un primer trimestre.

"La caída del dólar observada en los últimos meses podría estar impulsando una nueva tendencia alcista en el consumo vía plataformas online. En este sentido, mientras que el salario privado cae en términos reales crece un 11% medido en dólares en los últimos 4 meses con datos" señaló Analytica.

Dólar más barato y salario en dólares

Con un dólar contenido y menor brecha cambiaria, muchos productos importados comenzaron a resultar más accesibles para sectores medios y altos. A eso se suma una mejora relativa del ingreso medido en moneda dura: aunque el salario privado continúa mostrando deterioro en términos reales frente a la inflación, medido en dólares acumula un crecimiento cercano al 11% en los últimos cuatro meses. Ese fenómeno elevó el poder de compra externo de parte de los consumidores y favoreció la demanda en plataformas internacionales.

El fenómeno courier se dio en paralelo con una recuperación más moderada de las importaciones generales. Según un informe de Abeceb, los valores importados totalizaron u$s6.122 millones en marzo, lo que representó una expansión de 1,7% interanual y quebró dos meses consecutivos de bajas cercanas al 12% registradas al inicio del año.

De acuerdo con la consultora, la mejora respondió a una combinación de menores cantidades ingresadas y mayores precios internacionales. En concreto, las cantidades importadas cayeron 3,7% interanual, mientras que los precios percibidos avanzaron 5,8%.

Dentro del universo importador, los bienes de consumo mostraron una dinámica destacada. A diferencia de lo ocurrido en febrero, este rubro creció 4% en cantidades y 6,6% en valores durante marzo, lo que sugiere una mayor demanda de productos terminados destinados al consumo final.

Ese comportamiento coincide con el auge de las compras vía courier, especialmente en rubros como tecnología, indumentaria, pequeños electrodomésticos y artículos personales.