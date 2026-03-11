Harvey Weinstein dio su primera entrevista en seis años y dice que la vida en prisión es un "infierno"

El exdirector de Miramax Films fue uno de los nombres más destacados del movimiento #MeToo de 2017, con más de 80 acusaciones de conducta inapropiada en su contra. Weinstein ha negado cualquier irregularidad, pero actualmente se encuentra en la prisión de Rikers Island tras ser condenado por violación.

En 2020, el productor cinematográfico fue declarado culpable de violación en primer y tercer grado y condenado a 23 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena de Weinstein en 2020 , al considerar que el juez del juicio dictó fallos indebidos. Esto incluyó la decisión de permitir que mujeres testificaran sobre acusaciones que no formaban parte del caso.

El portal The Hollywood Reporter lo entrevistó en la prisión de Nueva York, donde habló sobre su vida. Al describir Rikers Island como un "infierno", Weinstein dijo: "Paso casi todo el día en mi celda. A veces salgo en silla de ruedas solo para tomar aire, pero eso es solo media hora. La mayor parte del tiempo estoy en mi celda 23 horas al día. No tengo ningún contacto humano aparte de los guardias ".

Cuando le preguntaron si alguna vez alguien en la prisión le había hecho daño, recordó: "Una vez, mientras esperaba para usar el teléfono, le pregunté al tipo que tenía delante si ya había terminado. Se bajó y me dio un puñetazo fuerte en la cara. Caí al suelo, sangrando por todas partes. Estaba muy herido. Los policías me preguntaron quién lo había hecho, pero no pude decirlo. No puedes ser un soplón. Es la ley de la selva".

En cuanto a sus acusadores, continuó negando todas las acusaciones en su contra. "¿Les insinué algo a algunas de estas mujeres sin éxito? ¿Exageré? Sí", dijo. "¿Fui insistente o demasiado seductor? Sí a todo eso. Mira, nunca debí haber salido con las personas con las que salí".

"Estuve casado con una mujer fantástica que no tenía ni idea de lo que hacía. Mentía constantemente. Usé indebidamente a mi personal para ocultar estas cosas. ¿Pero alguna vez agredí sexualmente a una mujer? No. Nunca lo hice".

Terminó la entrevista diciendo que, si pudiera elegir, cambiaría su vida de éxito en Hollywood por una más privada. "La cárcel es una excelente manera de reflexionar sobre tus decisiones y prioridades", explicó. "Todavía estoy muy orgulloso de los Oscar y las grandes películas. Pero ¿de qué me sirven ahora? Si tuviera que volver a hacerlo, con gusto lo cambiaría. Una vida lejos de los focos, criando a mis hijos y estando con mi familia, habría sido mucho mejor".