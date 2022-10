Comercio misionero en alerta por baja de impuestos en Paraguay

Ante esta medida, referentes de cámaras de comercios y empresarios del rubro electrónica y de electrodomésticos temen por la fuga de potenciales clientes.

“En forma urgente Misiones debe contar con la implementación de Zona Aduanera especial”, coincidieron.

En esa línea, el ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, sostuvo que “esta medida tiene su correlación en el hecho de que el tipo de cambio es más favorable a los argentinos que a Paraguay o Brasil”.

“Esta medida que está sacando Paraguay es para fortalecer el consumo de las ventas en ese país a través de la compra de extranjeros, como por ejemplo los argentinos”, dijo el funcionario misionero en declaración a la prensa provincial.

“Esta normativa que está sacando Paraguay refuerza el pedido de Misiones y de que necesitamos un régimen distinto”, sostuvo.

Y agregó que “junto con los diputados nacionales del Frente Renovador Misionero ya hicimos el pedido y logramos que se incorpore el artículo en el dictamen de la ley del Presupuesto para la creación de la zona aduanera especial”.

Agregó que “después nos queda el camino de trabajar con el Ministerio de Economía para reglamentar la puesta en marcha de la zona aduanera especial para competir con esta herramienta que anunció el presidente de Paraguay (Mario Abdo Benítez) que sin duda alguna nos puede llegar a perjudicar”.

Pero mientras esperan la zona franca, Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones pidió que “las autoridades nacionales actúen en consecuencia considerando los perjuicios que una medida de este tipo ocasionará a Misiones”.

“Es imprescindible contar con las herramientas que permitan ser competitivos. Las expectativas deben transformarse en hechos reales y concretos con la celeridad que se exhibe en las decisiones que toman los países vecinos en las zonas de frontera”, subrayó.

Por su parte Carlos D’Orazi, comerciante del rubro electrodoméstico e integrante de la Cámara de Comercio de Posadas, dijo que “Paraguay tiene resoluciones inmediatas cuando tienen un problema o por lo menos tratan de encontrar la solución”.

Apuntó que “es obvio que ellos necesitan de nosotros y es claro que harían hasta lo imposible para que nosotros vayamos a comprar a Paraguay, cosa que jamás va a ocurrir en Argentina porque la mirada es tan corta del Gobierno nacional, por lo cual prácticamente no existimos para los porteños”.

Por su parte, Juan Pablo Velona, presidente de la Cámara Regional de Industria y Comercio de la ciudad de Leandro N. Alem y empresario del rubro de electrónica y electrodomésticos, opinó que “seguro va a impactar en la venta minorista, va a perjudicar al comercio más que nada de Posadas y toda la provincia porque la gente viaja y pasa al otro lado”.

Señaló que esto también tendrá un impacto en “la informalidad y la ilegalidad porque siempre se buscó productos de Paraguay para todo el país, por lo cual todo lo que es rubro tecnología no sólo va afectar a Misiones sino que va a impactar a todo el país. Seguramente se tendrán que reforzar los controles, porque seguramente la gente no irá sólo a comprar, sino que traerá para revender y eso es lo que más afectará”.

Por último, Joaquín Barreto, de la Cámara de Comercio de Pto. Iguazú, advirtió que “esta reducción no sólo atrae a las personas que quieran ir comprar, sino que puede atraer a las empresas que pueden pensar en instalarse en Paraguay”.