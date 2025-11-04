SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de noviembre 2025 - 23:14

Con Alexis Mac Allister y Julián Álvarez como protagonistas: toda la acción argentina en Champions League

El mediocampista del Liverpool y el delantero del Atlético de Madrid fueron las figuras argentinas de la cuarta fecha del certamen continental. Cuti Romero también fue titular en la goleada del Tottenham y otros compatriotas sumaron minutos en Grecia.

Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, los argentinos destacados en la Champions League.

Destacada actuación argentina en la Champions League

El exBoca fue clave en el triunfo por la mínima del Liverpool, que se impuso 1-0 al Real Madrid y alcanzó la sexta posición de la fase de grupos con 9 puntos. Mac Allister marcó de cabeza el único tanto del encuentro, consolidando su gran momento en el fútbol inglés.

Por su parte, Julián Álvarez fue determinante para el Atlético de Madrid, que venció 3-1 al Union Gilloise de Bélgica. El ex River Plate recibió una asistencia de Giuliano Simeone y definió de volea para abrir el marcador en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Luego, Connor Gallagher y Marcos Llorente completaron la goleada del conjunto dirigido por Diego Simeone, que también contó con Nahuel Molina desde el inicio y Thiago Almada ingresando desde el banco.

En otro de los encuentros destacados, el Tottenham Hotspur de Cristian “Cuti” Romero goleó 4-0 al Copenhague con tantos de João Palhinha, Brennan Johnson, Wilson Odobert y Micky van de Ven. El defensor cordobés fue titular y se retiró a los 28 minutos del segundo tiempo, preservado por el entrenador para el duelo del próximo fin de semana ante el Manchester United por la Premier League.

Finalmente, los argentinos Francisco Ortega y Lorenzo Scipioni participaron del empate entre el Olympiacos de Grecia y el PSV Eindhoven de los Países Bajos, completando una jornada europea con amplia presencia nacional en los principales escenarios del continente.

