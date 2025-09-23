Alexis Mac Allister anunció el nacimiento de su hija: "Llegó el momento más especial de nuestras vidas"







La pareja confirmó este martes la noticia a través de una tierna publicación, donde se los ve a ambos felices con la recién nacida.

Alexis Mac Allister anunció el nacimiento de su primera hija.

El jugador argentino Alexis Mac Allister anunció el nacimiento de su primera hija, Alaia. En una publicación conjunta con su pareja Ailén Cova, el mediocampista del Liverpool compartió las primeras imágenes con la bebé y escribió: "Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas".

Aunque en los últimos días habían empezado a circular especulaciones mediáticas del nacimiento de Alaia, la pareja confirmó este martes la noticia a través de una tierna publicación, donde se los ve a ambos felices con la recién nacida.

Embed - Alexis Mac Allister on Instagram: "Alaia - 22/09/2025 Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO " View this post on Instagram A post shared by Alexis Mac Allister (@alemacallister)

Además de celebrar el nacimiento de su hija, el futbolista le dedico un párrafo de la publicación a su pareja y expresó: "Re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO", sostuvo.

El nacimiento de Alaia estaba previsto para el 26 de septiembre aunque la bebé llegó antes de lo esperado y finalmente nació este lunes.

El periodista Gonzalo Sorbo contó en América TV que las flamantes abuelas, que mantienen una relación cercana ya que sus hijos fueron juntos al colegio, fueron el domingo a Inglaterra, donde vive la pareja. “Están viajando las abuelas. Y digo que están viajando las abuelas en este preciso momento porque aparentemente se adelanta el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister. Estaba programado para el 26 de septiembre”, informó. Los saludos a Alexis Mac Allister tras el nacimiento de su primera hija En pocos minutos, la publicación superó los 100 mil me gustas y varios figuras públicas los felicitaron, como fueron los casos de Paulo Dybala, Leandro Paredes, Paulo Londra, Dominik Szoboszlai y el propio Liverpool FC. Además, otros campeones del mundo como Emiliano "Dibu" Martínez, Germán Pezzella y Lautaro Martínez también le dieron like. A comienzos de este año, anunciaron el embarazo también a través de Instagram. "Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos prontito", fue el epígrafe del tierno video que ambos compartieron. Allí se los ve emocionados viendo el resultado del test de embarazo, seguido de imágenes de sus familias compartiendo la emoción de la gran noticia.