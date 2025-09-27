Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético Madrid goleó 5-2 al Real Madrid

El argentino estuvo intratable durante el derbi de Madrid. Así, el colchonero se posicionó 4° en La Liga, mientras que la Casa Blanca sigue como líder, a la espera del partido del Barcelona vs Real Sociedad.

El Atlético de Madrid se impuso con autoridad en el Wanda Metropolitano y goleó 5-2 a su clásico de toda la vida, el Real Madrid. El delantero argentino, Julián Álvarez, estuvo intratable y convirtió dos goles para la victoria de su equipo.

El 9 argentino se llevó todos las miradas en la victoria. Cuando el partido estaba empatado 2-2, puso en ventaja a los colchoneros con un gol de penal. Luego, 12 minutos después, encaminó el triunfo de su equipo con un golazo de tiro libre.

Por el lado de la Casa Blanca, el exriver, Franco Mastantuono, ingresó a los 60 minutos y vio una tarjeta amarilla sobre el final del partido. A pesar de la derrota, el Real Madrid sigue puntero de La Liga, a la espera del partido del Barcelona del próximo domingo.

En su estadio y frente a su gente, el Atlético de Madrid buscaba dar un golpe en la mesa en el derbi contra la Casa Blanca. Y el partido comenzó a favor de los dirigidos por el Cholo, con un gol de Robin Le Normand a los 14 del primer tiempo.

Sin embargo, Kylian Mbappé y Arda Güler se encargaron de dar vuelta el marcador en un primer tiempo de ida y vuelta. Finalmente, quedaría todo nivelado luego de que Alexander Sørloth pusiera el 2-2 a los 48.

A los 51', comenzaría a emerger la figura de Julián Álvarez. El argentino convirtió de penal - con un remate fuerte a la izquierda del arquero - luego de que el árbitro sancionara la pensa máxima por una falta de Arda Guler dentro del área sobre Nico González.

Sin embargo, el delantero de la selección tuvo tiempo para más. Luego de poner a su equipo en ventaja, tomó la pelota en un tiro libre peligroso al borde del área, y colocó la pelota en el ángulo izquierdo del arco defendido por Thibaut Courtois. 4-2 a los 63' segundo tiempo y la victoria ya parecía sellada para los colchoneros.

Hubo tiempo para uno más. Sobre el final, Antoine Griezmann recibió un pase preciso de Alex Baena y definió de derecha frente a la salida del portero belga para firmar el 5-2.

El Director Técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, declaró en rueda de prensa: "Fue un mal partido, no hemos jugado bien ni colectivamente ni en la presión, no hemos estado al nivel que debíamos estar. Estamos en fase de construcción, hoy es la primera derrota y tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado pero no hay excusas, estamos dolidos, es un derbi y una derrota merecida".

El doblete de Julián Álvarez

