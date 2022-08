Con fecha para interna partidaria, UCR bonaerense reacomoda fichas para 2023

El llamado a la votación se da justo en un momento en el que las diferencias internas se profundizan. Sin embargo, no todos los ven así. Y al parecer, la distancia hacia adentro no es tan amplia como se da en el PRO. Para algunos radicales “mientras más seamos, mas músculo tenemos; lo que vale es el programa, después todo se va a acomodar porque lo que difieren son las formas no las ideas “, le dice un diputado bonaerense a Ámbito.

Lo cierto es que el radicalismo bonaerense terminará de reposicionarse para el 2023 en la interna previa del comité, donde se descarta que la que de Juntos en la Cámara baja de la Legislatura, Maximiliano Abad, y la senadora provincial, Érica Revilla, irán por un nuevo mandato. Eso sí, habrá que ver qué decisión toma el possismo.

Vale recordar que, en las ultimas elecciones, el diputado bonaerense triunfó con el 52 por ciento de los votos en un comicio que tuvo denuncias de irregularidades de parte de la actual oposición partidaria liderada por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Este nuevo escenario electoral, tras la interna de marzo de 2021 (prevista para 2020, pero demorada con motivo de la pandemia), sin dudas, terminará de reacomodar algo que, en aquel entonces parecía una obviedad en la conformación de los bandos internos, y que hoy presenta más aristas.

En aquella oportunidad, Abad llegó a la elección con el fuerte apoyo del gobernador Gerardo Morales (Jujuy), como presidente del comité nacional; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; y dos pesos pesados del Congreso: Luis Naidenoff y Mario Negri. A ellos se sumaron más del 80 por ciento de los intendentes bonaerenses.

Este movimiento se convirtió en la plataforma de campaña de Facundo Manes, quien en las primarias de septiembre cayó derrotado ante el ahora diputado nacional, Diego Santilli, en la puja de Juntos,pero provocó un despertar en la fuerza que hoy lo reposiciona como candidato nacional para dar la discusión justamente ante Morales.

Ese movimiento dejó huérfano de candidato de peso en PBA a la UCR oficialista. Y pese a que algunos miran a Abad, el legislador no se muestra interesado. Es por eso que los jefes comunales, rápidos de reflejos, y liderados por el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernández, comenzaron a presionar para posicionar un candidato propio con la verdadera intención de, por lo menos, integrar la formula o quedar en condiciones de reclamar a futuro un lugar en el ejecutivo bonaerense en caso de un triunfo de Juntos.

Cabe recordar que Posse resistió con la fuerza del Conurbano y el apoyo del senador Martín Lousteau, quien en los ultimos días se mostró con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con quien también se había fotografiado Manes y que abrió un poco más la interna no solo del radicalismo sino de Juntos.

Hoy Lousteau ya no juega con Posse. Tiene su propio candidato bonaerense: el diputado nacional Martín Tetaz, quien por su ligazón con CABA provoca el rechazo de los intendentes, que no quieren que les cuelen un aspirante porteño.

Así las cosas, el radicalismo bonaerense terminará de acomodar sus piezas para 2023, durante este año , cuando la renovación electoral interna marque los pasos a seguir.