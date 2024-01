Con la salida de ejecutivo de peso, se avecinan en Netflix fuertes cambios

“Estábamos haciendo crecer un estudio nuevo...”, dijo en un reportaje a Variey el año pasado. “Llevábamos pocos años en esto y nos enfrentábamos a empresas centenarias. De modo que no preguntamos: ‘¿Cuál es el modelo de negocio? Y durante un tiempo fue simplemente asegurarnos de que teníamos suficiente. Necesitábamos volumen”. Ese modelo empezó a declinar no mucho después, declinación con la que contribuyó la pandemia de coronavirus, aunque no fue la razón determinante. La despedida se produce, al menos en la superficie, en buenos términos, aunque todos los ojos de la industria están puestos no sólo en el rumbo que tomará Netflix de ahora en más, sino también qué nueva empresa lanzará Stuber, y si entrará en la llamada “guerra del streaming” que, en apariencia, podría tomar caminos no transitados hasta ahora.