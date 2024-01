Acciones de Netflix vuelan 9% tras registrar aumento récord de suscriptores.

De esta forma, sus acciones trepaban un 8,6% hasta los u$s492,19 en el aftermarket del Nasdaq.

Netflix anunció un beneficio por acción de 2,11 dólares, por debajo de las estimaciones de 2,22 dólares por acción. Según la empresa, el beneficio por acción se vio afectado por una pérdida no monetaria de 239 millones de dólares relacionada con los tipos de cambio.

Netflix: sus ingresos treparon a casi u$s9.000 millones

Los ingresos de Netflix aumentaron a 8.800 millones de dólares, superando las previsiones y la propia orientación de la empresa de 8.700 millones de dólares en el trimestre.

El gigante del streaming dijo que espera un crecimiento saludable de los ingresos de dos dígitos para todo el año 2024, ya que sigue sumando miembros e invirtiendo en su negocio de publicidad. Netflix dijo que la publicidad aún no es un motor principal del crecimiento de los ingresos, pero su objetivo es que eso cambie para 2025.

"Cada vez está más claro que Netflix ha ganado la guerra del streaming", escribió Jessica Reif Ehrlich, analista de medios de Bank of America.

La empresa atribuye las ganancias a la fuerza de producciones como "Squid Game: El desafío", un reality show basado en su serie de televisión más vista, nuevas series originales como "All the Light We Cannot See", largometrajes como "Rebel Moon: A Child of Fire" de Zack Snyder, y programación en lengua no inglesa, como la tercera temporada de "Lupin", de Francia.

"Mirando hacia el futuro, a pesar de que las huelgas del año pasado retrasaron el lanzamiento de algunos títulos, tenemos una gran agenda para 2024", dijo la compañía.

Según Antenna Research, Netflix es el servicio de streaming con menor tasa de cancelación mensual, con sólo un 2% de bajas en el mes de diciembre.

John Hodulik, analista de medios de comunicación, pronosticó que la empresa seguiría beneficiándose de sus medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas, que, según sus previsiones, aumentarían los ingresos un 5% en el trimestre.