Convoca Galicia al premio internacional “Adolfo Pérez Esquivel”

El premio está abierto a todas las disciplinas de estampación y obra digital impresa, y las obras no tienen que ser figurativas relacionadas con la temática. Se aceptarán hasta 3 (tres) obras diferentes, el papel no debe exceder ni ser inferior a los 20 x 20 cm. No hay medida mínima de imagen y las obras no deben ser anteriores al año 2021, ni pertenecer la artistas fallecidos. Habrá 3 premios: el primero de €2.000, el segundo de €1.000 y el tercero de: €500, y uno especial para artista gallego de: €1.000. El jurado está compuesto por Leonardo Ríal, Xoán Pastor, Yolanda Carbajales, Néstor Goyanes y Virginia Ramírez Abreu.