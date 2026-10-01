Escándalo con Cristiano Ronaldo en Portugal: la dura sanción que podría recibir tras abandonar la concentración

El delantero dejó la concentración tras una fuerte interna con Jorge Jesus y su decisión podría traerle consecuencias inesperadas.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal en medio de una creciente tensión con el entrenador Jorge Jesus. El delantero confirmó que tomó la decisión después de la conferencia de prensa del técnico y de mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

La salida del capitán portugués abrió un nuevo capítulo en la interna del seleccionado y dejó interrogantes sobre su futuro , mientras el equipo se prepara para enfrentar a Dinamarca. Además, la decisión podría tener consecuencias para CR7 debido a lo establecido por el Reglamento Disciplinario de la Federación.

El reglamento establece que un jugador debidamente citado que abandone o no se presente sin justificación a una actividad de la selección “será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente y si es jugador profesional, con una multa de entre 5 y 10 UC”.

La sanción económica equivale aproximadamente a entre 500 y 1.000 euros , debido a que cada unidad de cuenta tiene un valor de 102 euros. Además, el segundo párrafo del artículo 160 establece que “la ausencia o el abandono conlleva la suspensión preventiva automática del jugador en los términos establecidos en este reglamento”.

La situación disciplinaria aparece después de varios días de tensión. Ronaldo fue titular en la victoria por 1-0 frente a Gales , por la primera jornada del Grupo A4 de la Nations League, pero permaneció en el banco durante todo el posterior triunfo por 2-1 contra Noruega en Oslo.

El reglamento contempla suspensiones de entre uno y seis meses por abandonar una convocatoria.

Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal

Después del encuentro ante Noruega, Cristiano se retiró hacia el vestuario visiblemente molesto y no acompañó al resto del plantel para agradecer a los hinchas. Días más tarde, tampoco participó de un entrenamiento en Malmö, aunque entonces la Federación explicó que necesitaba utilizar equipamiento específico disponible en el gimnasio del hotel.

La tensión escaló definitivamente en Copenhague. El delantero abandonó el estadio Parken en una camioneta de la FPF y no participó del entrenamiento previo al encuentro contra Dinamarca por la Liga de Naciones.

La salida sorprendió porque minutos antes Jorge Jesus había asegurado públicamente que Cristiano entrenaría con sus compañeros. El técnico negó que el delantero se hubiera rehusado a trabajar y defendió su potestad para definir la formación: “Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas”, aseguró, además de anticipar la titularidad de Gonçalo Ramos ante Dinamarca.

Jorge Jesus defendió su autoridad para decidir la formación del seleccionado.

Poco después, sin embargo, Ronaldo ya había abandonado la concentración. La Federación confirmó su ausencia y posteriormente el propio delantero explicó que tomó la decisión después de escuchar la conferencia de Jesus y hablar con Proença.

Qué dijo Cristiano Ronaldo tras dejar la Selección de Portugal

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, escribió el capitán en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Ronaldo no explicó cuáles fueron los motivos concretos de su salida ni anunció su retiro definitivo de Portugal, por lo que dejó abierta la incógnita sobre su futuro con el seleccionado.

“Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, agregó.

En su comunicado, el delantero confirmó la secuencia que precedió a su salida: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”.

Portugal afrontará ahora el encuentro contra Dinamarca sin su capitán, mientras permanece pendiente la eventual aplicación del reglamento disciplinario de la Federación y la explicación que Ronaldo prometió brindar sobre lo ocurrido puertas adentro.

La “traición” que habría desatado la pelea entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

El periodista español Edu Aguirre, cercano a Cristiano Ronaldo, reveló una nueva versión sobre el origen de la ruptura entre el delantero y Jorge Jesus. Según contó en El Chiringuito, el entrenador habría hablado en privado con CR7 después de dejarlo en el banco durante todo el triunfo 2-1 frente a Noruega y habría reconocido que no manejó correctamente la situación.

Edu Aguirre reveló detalles de la interna entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus.

De acuerdo con Aguirre, Jesus se habría comprometido a pedir disculpas públicamente durante su siguiente conferencia de prensa, algo que finalmente no ocurrió. Por el contrario, el entrenador defendió ante los medios su autoridad para decidir quién juega: “Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”.

La diferencia entre aquella supuesta conversación privada y las posteriores declaraciones públicas habría sido el detonante para que Cristiano decidiera abandonar la concentración. “Lo que hace Jorge Jesús es una vergüenza y una traición”, afirmó Aguirre, quien consideró que el entrenador intentó demostrar su autoridad “a costa de Cristiano Ronaldo”. Poco después de escuchar la conferencia, el portugués dejó el estadio Parken y posteriormente anunció que, “a su debido tiempo”, contará su versión de lo ocurrido.