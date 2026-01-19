500 millones de pedidos de entradas para el Mundial 2026: cuál es el partido más esperado + Seguir en









El certamen más ambicioso que se haya visto se prepara para recibir a una enorme cantidad de hinchas en sus distintas sedes.

Esta edición de la Copa del Mundo ha dejado marcas increíbles en la venta de tickets. Getty Images

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. Si bien faltan definir algunos lugares por los repechajes que están en juego, Estados Unidos, México y Canadá están listos para albergar la edición más ambiciosa que se haya visto en el mundo del fútbol, ya que contará con 48 selecciones.

Todos apuntan a llegar a la final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey. Pero para eso y el resto de los partidos que deberán afrontar los combinados nacionales, las entradas llevan un tiempo a la venta y consiguieron una recaudación récord.

Mundial 2026 Kevin Dietsch/Getty Images Los países anfitriones se preparan para recibir millones de fanáticos. Kevin Dietsch/Getty Images Los partidos más pedidos del Mundial 2026 El período de venta estuvo abierto al público durante 33 días, entre el 11 de diciembre del año pasado y el 13 de enero de este 2026. Entre las naciones que más tickets adquirieron, sin contar a los países organizadores, estuvieron Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El juego que más llamó la atención de los fanáticos del fútbol es el que enfrentará a Colombia y Portugal el 27 de junio en Miami. Además de la final, otro de los cotejos que más demanda obtuvo fue el de México y Sudáfrica, que significará el comienzo de este certamen.

Cómo continúa el proceso de las ventas de entradas para el Mundial 2026 La FIFA también remarcó que el Mundial 2026 marcó un pedido de solicitudes nunca antes visto: 500 millones en poco más de un mes, mostrando que el mundo del fútbol se paralizará desde el inicio hasta el final de esta Copa del Mundo.

Si bien las solicitudes no aseguran una venta, se hará un sorteo en caso de que la demanda supere ampliamente la oferta. Habrá una fase de venta de última hora, cerca del inicio del torneo, y quedará sujeta al orden de llegada de los hinchas que busquen adquirir sus entradas.

