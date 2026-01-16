3 países, 3 mascotas: las curiosidades sobre los personajes más divertidos del Mundial 2026

De cara a la Copa del Mundo, los personajes elegidos para representar a los tres países organizadores guardan una particular historia.

Canadá, México y Estados Unidos dieron a conocer a los personajes que representarán a sus naciones ante el mundo.

Cada Copa del Mundo viene acompañada de sus tradiciones. Si bien se trata del torneo más importante del fútbol a nivel selecciones, también tiene un costado simbólico que va más allá de la pelota. Uno de esos elementos son las mascotas, elegidas por los países organizadores para mostrarle al mundo cómo se representan culturalmente.

A lo largo de la historia de la competencia, cada sede optó por figuras vinculadas a su identidad, ya sea un animal o un personaje que refleje su historia y su forma de vivir el fútbol. La idea es acercar esa cultura de manera simple y atractiva, especialmente para los más chicos. En el Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá presentaron a sus personajes característicos.

Quienes estén familiarizados con los símbolos de cada país podrán identificar rápidamente qué representa cada mascota. Para quienes no, tanto Maple, Zayu y Clutch encierran una historia vinculada a la identidad, el territorio y la cultura de las naciones anfitrionas, reflejada en cada uno de sus diseños.

Según la historia difundida por la FIFA, Maple es un alce nacido para recorrer todo Canadá , con el objetivo de vincularse con la gente y empaparse de la cultura del país. Le apasiona el arte urbano, la música y, por supuesto, el fútbol.

Dentro de la cancha se desempeña como arquero , un rol que refuerza la idea de fortaleza y protección, valores asociados tanto al animal como al espíritu canadiense que busca representar.

Zayu

Zayu es un jaguar proveniente de las selvas del sur de México y simboliza el patrimonio natural del país y su energía. Su nombre significa unidad, fortaleza y alegría, conceptos centrales dentro de su identidad como mascota.

Zayu Mundial 2026 FIFA Zayu, el jaguar mexicano, es delantero. FIFA

En el fútbol ocupa el rol de delantero, pero fuera de la cancha su verdadera pasión está ligada a la cultura mexicana. La música, el baile, la gastronomía y las tradiciones populares forman parte esencial de su personalidad.

Clutch

El águila, uno de los símbolos más representativos de Estados Unidos, es la encargada de recorrer el país de punta a punta. Su curiosidad, optimismo y amor por su cultura reflejan la determinación que busca transmitir de cara al Mundial 2026.

Clutch Mundial 2026 FIFA El águila norteamericana llamada Clutch se desempeña como mediocampista. FIFA

Además de su vínculo con el fútbol, la FIFA destaca que Clutch es fanático de múltiples deportes. Dentro del campo se desempeña como mediocampista, con la misión de unir al equipo, un rasgo que también pretende trasladar a su gente durante la competencia.