Lo van a seguir por TV: las estrellas del fútbol que se quedaron sin Mundial

Varios talentosos no pudieron conseguir su boleto a la Copa del Mundo y deberán ver el torneo por televisión.

Varias figuras no consiguieron su boleto a la Copa del Mundo.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá . Esta edición del certamen más importante del fútbol a nivel países será la más ambiciosa de la historia, ya que 48 selecciones batallarán por ser las que levantarán el trofeo el 19 de julio en New Jersey.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es normal creer que la Copa del Mundo va a reunir a los mejores jugadores de todo el planeta, aunque eso no significa que vayan a estar todos presentes. Algunas importantes figuras no pudieron clasificar y, lamentablemente, deberán mirar la competencia por televisión.

Por distintos motivos, el Mundial 2026 no contará con varios protagonistas que le habrían aportado un talento increíble a los duelos que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá. Entre todas ellas, hay nombres que destacarán más que otros y que hacen pensar que su ausencia se notará durante el torneo.

Estas figuras no podrán formar parte de la Copa del Mundo.

Dos de las grandes figuras que tiene Nigeria , sumado al intratable Alex Iwobi , no pudieron conseguir el pasaje a la Copa del Mundo con una de las grandes potencias futbolísticas de África. Pese a ser dos de los delanteros más importantes del mundo, no serán parte del torneo planetario de 2026.

El ex Napoli no pudo hacer con las Águilas Verdes lo que sí logró con Galatasaray , donde en 16 juegos de la temporada anotó 12 goles . Por otra parte, la figura del Atalanta no está bien en ningún ámbito: flojo con su combinado nacional y también en la Serie A, ya que en 16 partidos convirtió solo tres goles y repartió una asistencia.

La letal dupla de ataque africana no estará presente en la Copa del Mundo.

Dominik Szoboszlai

La estrella del Liverpool parecía estar destinado a devolver a Hungría a los primeros planos del fútbol europeo, pero lamentablemente tampoco consiguió el boleto para el Mundial 2026. Pese a su gran rendimiento individual, lo colectivo juega un papel importante y su talento no alcanzó para conseguir la clasificación.

Dominik Szoboszlai Justin Setterfield/Getty Images La estrella del Liverpool tampoco estará en Estados Unidos, México y Canadá. Justin Setterfield/Getty Images

Lamentablemente para el mediocampista, su enorme temporada en los Reds no puede trasladarse a su combinado nacional: entre Champions, Premier League, FA Cup y la Community Shield acumuló 28 juegos, seis goles y cinco asistencias.

Jan Oblak

La muralla del Atlético de Madrid sigue demostrando por qué hace años es uno de los mejores arqueros del mundo, y en Eslovenia también ha tenido grandes actuaciones. Pero en un conjunto donde la máxima figura es el guardameta, solo le queda depender de lo que puedan hacer sus compañeros.

Jan Oblak Lars Baron/Getty Images El imponente arquero se quedó sin la oportunidad de clasificar a Eslovenia. Lars Baron/Getty Images

Sin la jerarquía ofensiva o creativa de otros rivales, no pudieron hacer lo suficiente para poder estar presentes en el Mundial 2026. Así, ni Estados Unidos, México o Canadá podrán observar las grandes intervenciones del portero en el torneo más importante.

Khvicha Kvaratskhelia

La gran figura del París Saint-Germain que supo devolver la grandeza en Italia al Napoli y también fue clave para que los franceses consigan su primera UEFA Champions League no pudo alcanzar el objetivo con Georgia.

Khvicha Kvaratskhelia Ahmad Mora/Getty Images El georgiano será una de las grandes ausencias que tendrá el Mundial 2026. Ahmad Mora/Getty Images

Salvo su gran talento y las intervenciones de un gran arquero como lo es Giorgi Mamardashvili, no hubo suerte para este combinado nacional. Para colmo, la temporada de Kvara es insana: en 23 apariciones con el PSG, anotó seis goles y brindó cinco asistencias en el que es considerado uno de los mejores equipos del mundo a nivel clubes.

Dusan Vlahovic

La torre de Serbia tampoco estará presente en Estados Unidos, México y Canadá. Lamentablemente, el nivel de Dusan Vlahovic no pasó inadvertido en la Juventus: 17 partidos, seis goles y dos asistencias para uno de los centrodelanteros más potentes de toda Europa.

Dusan Vlahovic Stefano Guidi/Getty Images El goleador de la Juventus será otro de los que se perderá la Copa del Mundo. Stefano Guidi/Getty Images

El atacante de la Vecchia Signora contaba con compañeros de enorme nivel que, para su infortunio, no estuvieron a la altura durante las Eliminatorias UEFA. Además de él, también quedarán fuera Sasa Lukic, Luka Jovic y Aleksandar Mitrovic.