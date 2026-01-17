Jóvenes talentos: las 5 joyas que podrían destacarse en el Mundial 2026

La Copa del Mundo será la oportunidad para que estas joyitas se muestren ante los ojos del planeta.

El Mundial 2026 será la gran atracción del fútbol y Estados Unidos, México y Canadá serán los responsables de llevar a cabo la edición más ambiciosa de la historia del certamen. Los mejores jugadores del mundo estarán presentes, pero también habrá varias joyas que no querrán desaprovechar la oportunidad.

Ante los ojos de todo el planeta, cinco futbolistas que a muy corta edad ya llaman la atención en sus clubes tendrán la chance de mostrar su talento no solo en sus países o ligas, sino frente a millones de espectadores atentos a su rendimiento.

Si bien en sus equipos están más asentados, aún no han tenido una presentación completa ante el mundo del fútbol. Son muchas las promesas que dirán presente en la cita mundialista, pero estos cinco tienen lo necesario para ser las grandes sorpresas del torneo.

La Copa del Mundo está lista para ser la mayor atracción del mundo de este 2026.

Rio Ngumoha es una de las joyas que se lucen en la Premier League. El diamante en bruto del Liverpool , de apenas 17 años , tiene por delante un enorme desafío: ser la gran aparición de una Inglaterra que hace tiempo le debe a su gente una Copa del Mundo.

Formado en la academia del Chelsea, llegó a los Reds el año pasado y Arne Slot vio en el extremo izquierdo un talento emergente. Tuvo la posibilidad de formar parte de la selección mayor de Nigeria , pero buscará ser una alternativa para Thomas Tuchel en el combinado nacional británico tras una buena temporada.

Lennart Karl

La joya del Bayern Munich fue formado en el humilde Viktoria Aschaffenburg y posteriormente en el Eintracht Frankfurt, antes de llegar a mediados de 2022 al equipo más grande de Alemania. A sus 17 años, en Europa coinciden en algo: su talento no tiene techo.

Lennart Karl Lars Baron/Getty Images El diamante de la Bundesliga es una de las grandes esperanzas de Alemania. Lars Baron/Getty Images

El mediocampista ofensivo, que también puede jugar como extremo derecho, es la gran aparición de la Bundesliga. Hasta ahora no debutó en la selección mayor alemana, pero su enorme nivel actual le permitirá formar, al menos, parte de la lista. De momento, su temporada es abismal: 23 partidos, seis goles y dos asistencias.

Rodrigo Mora

La esperanza del fútbol portugués es esta joya de la que no paran de hablar en sus tierras, especialmente en Porto, donde se desempeña como mediapunta titular a sus 18 años. Su temporada es increíblemente buena: 24 partidos, tres goles y dos asistencias.

Rodrigo Mora Kevin C. Cox/Getty Images La joyita portuguesa ya se enfrentó a Messi en el Mundial de Clubes de la FIFA. Kevin C. Cox/Getty Images

Si bien aún no tuvo minutos con la selección mayor, ya formó parte del banco de suplentes en la Nations League y en las Eliminatorias. Tanto su técnico en el club como el seleccionador coinciden en que aún faltan pulir aspectos, pero podría ser una de las grandes apariciones del Mundial 2026.

Kendry Páez

Sudamérica irá con grandes esperanzas a la Copa del Mundo, y en especial Ecuador. Tras convertirse en uno de los mejores de su confederación durante las Eliminatorias, el Tricolor buscará ser la gran sorpresa del torneo, con Páez como una de sus principales cartas.

Kendry Páez Omar Vega/Getty Images El talentoso mediapunta sudamericano será titular con Ecuador. Omar Vega/Getty Images

Kendry es un talento que quienes hayan visto a Independiente del Valle en Copa Libertadores o Copa Sudamericana conocen bien. Actualmente en el Racing de Estrasburgo, club sensación de Francia, llegará al Mundial con ritmo y gran nivel, gracias a su desempeño diario en la Ligue 1.

Estevao Willian

Años atrás se hablaba de un joven brasileño que volvía locos a todos en las divisiones inferiores. Con el tiempo se supo que era Estevao, pero antes que nadie lo vio el Chelsea de Inglaterra, que aseguró su pase antes de que cumpliera 16 años.

Estevao Mike Hewitt/Getty Images La joya brasileña tendrá la oportunidad de mostrarse ante el mundo. Mike Hewitt/Getty Images

Hoy, con 18 años y ya instalado en los Blues, se desempeña en la Premier League a un nivel altísimo. El extremo derecho, surgido del Palmeiras, ya superó los 100 partidos oficiales como profesional, con una temporada destacable: 26 juegos, cinco goles y dos asistencias en el importante club inglés.