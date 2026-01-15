Mundial 2026: todo lo que tenés que saber sobre las sedes de México + Seguir en









El país que ya albergó dos Copas del Mundo en solitario volverá junto a Estados Unidos y Canadá para una nueva edición.

El país de habla hispana dispondrá de tres sedes para la Copa del Mundo 2026. Getty Images

Ya está todo listo para el inicio del Mundial 2026, donde Estados Unidos, México y Canadá albergarán la edición más ambiciosa de este certamen. Para los países de habla hispana, esta será una competencia más que particular, ya que les permitirá alcanzar ciertas marcas importantes en la historia del fútbol.

México será el país que más veces ha tenido la oportunidad de ser sede de la Copa del Mundo después de 1970 y 1986, aunque esta vez la organización será compartida y eso también significa otro récord: es la mayor cantidad de naciones organizadoras que hubo hasta el momento. Eso sí, no aportará tantas sedes como se preveía al inicio de la planificación.

Estadio Akron NTS Edomex La casa de las Chivas de Guadalajara será una de las sedes de la Copa del Mundo. NTS Edomex Cuáles son las sedes de México para el Mundial 2026 Si bien México tiene mucha más cultura futbolística que Estados Unidos y Canadá, serán los estadounidenses quienes abarquen la mayoría de los estadios. Los canadienses aportarán a Toronto y Vancouver, mientras que sus vecinos tendrán sedes en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, San Francisco, Filadelfia, Seattle y New York-Nueva Jersey. Los aztecas, por su parte, tendrán solo tres estadios disponibles, aunque con mucho más significado histórico que el resto.

Guadalajara La ciudad donde los Zorros del Atlas y las Chivas de Guadalajara luchan constantemente por ser los mejores, año tras año albergará algunos duelos del Mundial 2026. Estos últimos pondrán a disposición su hogar, el Estadio Akron, con capacidad para 49.850 personas. Esta cancha tiene 15 años desde su inauguración en 2010 y tuvo un costo aproximado de 200 millones de dólares.

Monterrey La casa de los Rayados de Monterrey será otra de las sedes de México en esta Copa del Mundo. Conocido como el Gigante de Acero, cuenta con capacidad para 53.500 espectadores y también fue abierto al público hace poco, ya que tiene 10 años desde su inauguración, el 2 de agosto de 2015. Su costo fue de 200 millones de dólares y, curiosamente, el primer gol oficial anotado allí fue convertido por un argentino: Ariel Nahuelpán.

Estadio BBVA Club Monterrey Monterrey aportará una sede para la Copa del Mundo y será la que utilizan los Rayados para oficiar de local. Club Monterrey Ciudad de México El escenario más importante de todo México es, sin lugar a dudas, el Estadio Azteca. Ubicado en la capital del país, se convertirá en la cancha que más partidos haya albergado en la historia de esta competencia. Con capacidad para 83.264 personas y 59 años de historia, además de distintas remodelaciones realizadas, fue testigo de grandes hazañas: Pelé levantó la Copa del Mundo con Brasil en 1970 y Diego Armando Maradona, 16 años después, lo hizo con Argentina.