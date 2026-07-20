El sentido mensaje de Di María tras la derrota en la final: "Un país está orgulloso de ustedes" + Agregar ámbito en









“Fideo” compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un posteo con un mensaje de apoyo y agradecimiento al elenco albiceleste tras la caída ante los españoles en la final del Mundial.

El sentido mensaje de Di María tras la derrota en la final: "Un país está orgulloso de ustedes"

El delantero Ángel Di María, campeón del mundo en 2022, compartió un sentido mensaje de apoyo y agradecimiento en redes sociales para la Selección argentina luego de la caída por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

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“Fideo” publicó una historia con una imagen del plantel albiceleste y un texto en reconocimiento al esfuerzo hecho por los dirigidos por Lionel Scaloni durante toda la Copa del Mundo.

La Selección argentina perdió por 1-0 en una final en la que fue ampliamente superada y que se convirtió, tras cuatro triunfos, en la primera final perdida del ciclo Scaloni, que solo no pudo ganar dos de los títulos que disputó desde su inicio, en septiembre de 2018.

“Un país está orgulloso de ustedes”, comenzó el escrito hacia el combinado nacional, que consiguió un histórico triunfo ante Inglaterra por 2-1, una épica remontada ante Egipto por 3-2 y alcanzó su segunda final mundialista de manera consecutiva, a pesar de que el resultado terminó en derrota.

“Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos”, añadió el atacante de 38 años, campeón del mundo en Qatar 2022, con un icónico gol en la final ante Francia.

Habiendo sido parte del ciclo de Scaloni hasta la última Copa América de 2024, en la que decidió ponerle punto final a su paso por el seleccionado nacional, el delantero rosarino aseguró que la actual es “la mejor Selección de toda la historia” del país, luego de haber obtenido, con la mayoría de sus integrantes, dos Copas América, la Finalissima, un Mundial y un subcampeonato mundialista. Tras destacar el hecho de haber alcanzado cinco finales consecutivas, algo que “nadie va a poder sacarles”, Di María volvió a agradecerles a los futbolistas que fueron parte de un Mundial 2026 inolvidable, a los que les envió todo su cariño: “Los quiero mucho”.