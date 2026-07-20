El regreso de la Selección argentina, tras el Mundial 2026: cuándo y a qué hora llega desde Nueva York

El plantel llegará de manera parcial, ya que Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y otros jugadores no viajarán a Buenos Aires.

El vuelo fue demorado y el arribo a Ezeiza fue reprogramado para las 18:30.

La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin tras la derrota frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium.

El plantel comenzó el regreso desde Nueva York, aunque no todos los futbolistas volverán al país junto con la delegación.

Mientras una parte del equipo emprende el viaje hacia Buenos Aires junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), otros jugadores partirán directamente hacia sus lugares de residencia o se reincorporarán a sus clubes.

El arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza estará acompañado por un importante operativo de seguridad y se espera la presencia de hinchas para recibir al subcampeón del mundo.

La delegación que regresa a la Argentina viaja en el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas, operado con un Airbus A330-202 matrícula LV-KAN. En un principio, el despegue desde el área de Nueva York estaba previsto para la madrugada del lunes, pero la partida sufrió una demora de varias horas.

De acuerdo con el cronograma original difundido por la AFA, el vuelo debía aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 17.

Sin embargo, como consecuencia del retraso en la salida, el horario estimado de llegada se reprogramó para aproximadamente las 18:30, aunque podría variar algunos minutos según las condiciones operativas del trayecto.

Una vez que el avión toque suelo argentino, la delegación será trasladada directamente al predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

En ese lugar los futbolistas tendrán su primer contacto con familiares y personas autorizadas, mientras que, hasta el momento, no está prevista una caravana ni un recorrido por las calles para saludar a los hinchas. La intención es que el regreso se desarrolle de manera rápida y organizada, evitando complicaciones en los accesos al aeropuerto.

Los detalles del vuelo y la delegación: ¿quiénes vuelven al país y quiénes se quedan?

La AFA confirmó que el regreso de la Selección se realizará de manera parcial. "Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina", detalló el comunicado.

Entre quienes no viajan al país se encuentra Lionel Messi. El capitán permanecerá en Estados Unidos para regresar a su casa en Miami, donde descansará junto a su familia antes de volver a los entrenamientos con Inter Miami. La misma decisión tomó Rodrigo De Paul.

Otros integrantes tampoco regresarán y viajarán directamente a Europa, donde residen y desarrollan sus carreras. Según trascendió, entre ellos están Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz y Juan Musso.

En tanto, el vuelo hacia Buenos Aires transporta a Lionel Scaloni, integrantes del cuerpo técnico, miembros del staff, dirigentes de la AFA y otra parte de los futbolistas convocados para el Mundial.

Una vez finalizado el operativo de llegada, cada jugador continuará con su período de descanso antes del inicio de una nueva temporada con sus respectivos clubes.

Operativo de seguridad en Ezeiza por la llegada de la Scaloneta

Las autoridades nacionales y aeroportuarias prepararon un operativo especial para ordenar el ingreso de la Selección Argentina y garantizar la circulación en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El dispositivo estará coordinado principalmente por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), con controles en los principales accesos a la terminal aérea. Uno de los retenes se ubicará sobre la Autopista Riccheri, mientras que el segundo funcionará en la intersección de Teniente General Morillas y Jorge Newbery.

En ambos puntos solo podrán ingresar vehículos autorizados, tripulaciones, personal con credenciales habilitadas y pasajeros que acrediten tener un vuelo programado. El objetivo es evitar congestionamientos y facilitar el desplazamiento de la delegación desde la pista hasta el predio de la AFA.

Además, el Gobierno nacional y funcionarios porteños mantuvieron reuniones para definir el esquema de traslado de los futbolistas una vez producido el arribo.

"La idea es que cuando lleguen a Ezeiza sean trasladados en helicópteros, ya sea de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad o de otra fuerza, para no repetir el caos que se generó en 2022 cuando intentaron llegar en micro", sostuvo a la agencia Noticias Argentinas un vocero del Ejecutivo nacional.