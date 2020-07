La AFA, a contrarreloj: de la crítica a Conmebol a la fecha para aprobar el protocolo

"La verdad es que no podemos esperar más para volver a los entrenamientos, porque si un jugador sale a correr a un parque o a una cancha de papi fútbol, qué se le puede decir?", agregó sobre la necesidad de futbolistas y clubes de retomar sus actividades.

Lo cierto es que esta es una semana clave para el posible regreso de las prácticas. ¿De qué se trata? Entre jueves y viernes se daría la postergada reunión entre el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para la aprobación final del protocolo.

La dirigencia de los clubes argentinos proyecta que los entrenamientos volverán a partir de la primera semana de agosto, en forma progresiva según las categorías.

Embed Horas claves para la vuelta del fútbol: la AFA se reunirá con el ministerio de Salud para evaluar la posibilidad de que los equipos que participan de la Copa América vuelvan a los entrenamientos el 10 de agosto. Una semana después lo haría el resto de los clubes. pic.twitter.com/gRRgPUGSyj — Televisión Pública (@TV_Publica) July 28, 2020

Los primeros en regresar a la actividad serán los cinco equipos argentinos involucrados en la Libertadores (River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre), mientras que el resto esperaría hacerlo progresivamente, cada una semana de diferencia.

"Los clubes no resisten más, aunque el hecho de que arranque el fútbol no garantiza nada. En principio, la reunión entre el ministro de Salud y el presidente de AFA no debería pasar del jueves próximo", estimó Russo.

Para cerrar, el secretario ejecutivo de AFA dio una última reflexión: "Personalmente, creo que los tiempos que maneja el Gobierno y el Ministerio de Salud fueron los correctos, pero llega un momento en el que tenemos que arrancar, porque si esperamos la vacuna contra el coronavirus, hasta junio de 2021 no empezamos nada".