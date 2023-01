Pese a la reestructuración que planea la AFA sigue el caos en el fútbol del campeón del mundo

En un Boletín informativo publicado por el Comité Ejecutivo de la AFA quedó establecido el futuro del ascenso del fútbol argentino con cuestiones que ya se habían hecho públicas -en los próximos tres años la Primera Nacional tendrá tres descensos y tres ascensos desde la Primera B y el Federal A- y otras que sorprendieron por lo que pasará con las Primeras B, C y D.

De esta manera, en 2024 la Primera Nacional pasará a tener 38 equipos (sumando uno a los 37 del 2023, ya que ascenderán dos a Liga Profesional pero descenderán tres), y la Primera B Metropolitana, que en esta temporada tiene 17 equipos se conformará con 22 clubes desde el año que viene, aunque resta definir como se definirán los descensos de la categoría superior entre los directa e indirectamente afiliados, para saber cuántos subirán desde la C.

En tanto, para la unificación de la C y la D no surgieron muchos detalles hasta el momento: lo seguro es que tendrá estatus de profesional, y la cantidad de equipos participantes estará rondando los 26 ó 27 clubes contemplando que en 2023 la Primera C tendrá 19 participantes y la Primera D, 11.

El Boletín Oficial de la AFA sobre la reestructuración del ascenso para 2024

Descensos desde la categoría Primera Nacional: durante las Temporadas 2023, 2024 y 2025, descenderán desde la Categoría Primera Nacional a la Categoría Primera "B" Metropolitana o al Torneo Federal "A", según corresponda, tres (3) equipos por temporada, cualquiera sea su afiliación (directa o indirectamente afiliados).

Tercer ascenso a la categoría Primera Nacional: en la Temporada 2023, ascenderá a la Categoría Primera Nacional, un tercer equipo, el cual surgirá de un encuentro a ser disputado por el Ganador del Torneo "Reducido" de la Categoría Primera "B" Metropolitana 2023, y el representante del Torneo Federal "A" 2023 que se surja conforme a la reglamentación implementada a tal efecto por el Consejo Federal.

Categoría Primera "B" Metropolitana 2024: a partir de la Temporada 2024 la Categoría Primera "B" Metropolitana, se integrará con veintidós (22) equipos. A tal efecto, para esta integración, se tendrán en cuenta los Descensos (de Clubes directamente afiliados) desde la Categoría Primera Nacional, como así también los Ascensos desde la Categoría Primera "B" Metropolitana a la Categoría Primera Nacional; lo cual permitirá considerar la cantidad de equipos de la Categoría Primera "C" requeridos para obtener la cantidad de veintidós (22) equipos mencionada con antelación.

Unificación de las categorías Primera "C" y "D": a partir de la Temporada 2024 las Categorías Primera "C" y "D", se integrarán en una sola Categoría, la que adquirirá el status de Profesional.

Oportunamente se establecerán las pautas de su integración, como así también la forma de disputa con sus variantes.

Lo que se vio en Qatar 2022 dentro de la cancha fue tan solo un espejismo. El fútbol argentino se desangra económica y organizativamente.