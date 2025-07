Alejandra Locomotora Oliveras, una vida de lucha arriba y abajo del ring

Criada en un contexto de pobreza estructural, Oliveras se inició en el boxeo para superar una dura realidad. “ A los 14 años empecé a sufrir violencia de género , fue cuando quedé embarazada. A los 15 tuve a mi hijo. Me pegaba durante el embarazo, lo hizo también después que nació y hasta que me separé”, contó.

Su acercamiento al cuadrilátero se convirtió en una vía de escape a la cruenta situación que atravesaba en aquel entonces. “La violencia de género fue lo que me llegó para aprender a defenderme. Hacía flexiones de brazo, trabajos de fuerza, no me había subido a un ring antes de separarme de esa persona”, dijo y confesó: “Sí aprendí a defenderme porque me preguntaba: ‘¿Hasta cuándo me va a pegar sin motivo?’ No tenía por qué sufrir así todos los días. Para pelear en contra del miedo, justamente aprendí a defenderme”.