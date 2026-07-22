SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de julio 2026 - 14:05

¿Franco Colapinto vuelve a Williams? El escenario a tres puntas que podría definir el futuro del piloto argentino

Un escenario planteado por la prensa europea vincula a Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto en una cadena de movimientos para la próxima temporada de la Fórmula 1. A su vez, todo dependerá del rendimiento del nuevo Aston Martin.

¿Franco Colapinto vuelve a Williams? El escenario a tres puntas que podría definir el futuro del piloto argentino
¿Franco Colapinto vuelve a Williams? El escenario a tres puntas que podría definir el futuro del piloto argentino

A pesar de estar en pleno campeonato mundial, la Fórmula 1 ya comienza a planear el 2027. Las escuderías siempre piensan a futuro y allí es donde comienza a definirse el destino de Franco Colapinto.

Aston Martin podría desencadenar uno de los primeros grandes movimientos del mercado de pilotos con vistas a 2027, involucrando a Fernando Alonso, Carlos Sainz y Colapinto.

Informate más

Se trata de una teoría del periodista Roberto Chinchero, en la edición italiana de Motorsport.com, de la cual deben aún cumplirse varios factores.

El rendimiento del nuevo monoplaza de Aston Martin, llamado AMR26 B, será determinante para definir el futuro del español Fernando Alonso. Si muestra un salto de calidad, el veterano piloto seguirá. En caso contrario, regresaría a Alpine para cerrar su carrera.

La mala noticia es que ocuparía el lugar de Colapinto. Pero el lugar vacante en Aston Martin sería tomado por otro español, Carlos Sainz, hoy en Williams. Mientras que, como efecto dominó, el argentino tendría el camino allanado para regresar a la mencionada escudería británica, su primer equipo en la Fórmula 1.

De todos modos, por ahora, ninguno de estos movimientos está confirmado.

Te puede interesar

Otras noticias