Alejandro Garnacho rompió el silencio tras su salida del Manchester United y encendió la polémica

El delantero argentino habló por primera vez luego de su salida del conjunto rojo para sumarse al cuadro londinense.

El delantero argentino Alejandro Garnacho rompió el silencio tras su polémica salida del Manchester United rumbo al Chelsea, ambos equipos de Inglaterra, y aseguró que “solo fue un mal momento en mi vida” .

En declaraciones televisivas, el atacante albiceleste de 21 años habló por primera vez como jugador “Blue” respecto a lo que fue su controversial venta hacia el club londinense, producto de los recurrentes cruces con su ex director técnico Ruben Amorim .

“Entrenar solo allí fue una situación muy difícil” , añadió el nacido en Madrid, quien fue traspasado al conjunto comandado por Enzo Maresca , donde juega su compatriota Enzo Fernández, en un monto cercano a los 50 millones de euros durante el pasado mercado de pases.

Garnacho formó parte de las inferiores de los “Red Devils” y tuvo su debut como profesional en 2022. Allí, disputó un total de 144 partidos en los que convirtió 26 goles , repartió 22 asistencias y logró alzarse con la Copa de la Liga 2024 y la FA Cup 2025 .

"No tengo nada malo que decir sobre el club Manchester United. Fue solo un mal momento en la vida, pero ahora estoy muy feliz de estar aquí, de jugar en esta competición y de conseguir los tres puntos" , aseguró Garnacho sobre su salida de los 'Diablos Rojos'.

El futbolista categoría 2004 tuvo su regreso a la Champions League el pasado martes cuando Chelsea se impuso, como local, el pasado partes por 1-0 ante el Benfica de Portugal en la segunda jornada de la Fase de Liga.

Tras el triunfo, reflexionó: “Son tres puntos muy importantes. Los necesitábamos después de perder nuestro primer partido, así que todos estamos muy contentos”. En el debut, los de Londres cayeron por 3-1 frente al Bayern Múnich de Alemania.

Ahora, el elenco azul deberá recibir al Liverpool, el sábado 4 de octubre desde las 13:30, por la séptima fecha de la Premier League, torneo en el que marchan octavos con 8 puntos (dos victorias, dos empates y dos derrotas).

Cabe destacar que el joven delantero albiceleste ya tuvo un enfrentamiento ante sus excompañeros en la quinta fecha de la liga inglesa, en un partido en el que Manchester United ganó por 2-1. Mientras Garnacho se retiraba del campo de juego, hinchas rivales presentes en Old Trafford lo insultaron con cánticos ofensivos y silbidos. "¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos", se escuchó en el estadio.