Los futuros de Wall Street adelantan una rueda alcista ante la expectativa de nuevos recortes de la Fed







El foco está puesto en los datos del mercado de trabajo en EEUU, aunque el "shutdown" del gobierno de EEUU frenó la publicación de datos oficiales.

En el resto del mundo, la situación es alcista NYSE

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este jueves, un día después de que informes privados sobre el mercado de trabajo norteamericano fueran más débiles de lo pronosticado y cambiaran el humor del mercado.

Se trata de una situación que refuerza las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en un contexto en que no se publicarán las estadísticas oficiales del mercado laboral esta semana, producto del cierre del gobierno nacional de EEUU.

En este contexto, el índice líder de Wall Street S&P 500 sube 0,22%, mientras que el Nasdaq Composite aumenta 0,47%. Por su parte, el Dow Jones anota una leve baja de 0,04%.

En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 1,55% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,30% y el CAC francés acompaña con 1,37%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,02%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,61%, el Nikkei japonés aumentó 0,97% y el Kospi saltó 2,70%.

Noticia en desarrollo-.

