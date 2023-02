"Papu" Gómez fue operado con éxito: ¿cuánto tiempo estará sin jugar?

El ex Arsenal de Sarandí, San Lorenzo y Atalanta de Italia posteó una foto de su tobillo muy inflamado y escribió: "Así empezó todo, no me arrepiento de nada. Di todo de mí por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando, pero que hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo".