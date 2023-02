Papu Gómez mostró el impresionante estado de su tobillo antes de operarse

El mediocampista gozó de algunos minutos en los partidos que disputó la albiceleste en el certamen hasta que una lesión en su tobillo, lo obligó a estar en el banco de suplentes sin siquiera ser opción de recambio para el entrenador Lionel Scaloni.

Sin tener la posibilidad de estar junto a sus compañeros dentro del campo de juego, Gómez se convirtió en uno de los jugadores más valorados por el plantel debido a su personalidad y carisma fuera de las canchas.

Al finalizar la Copa del Mundo, los jugadores retornaron a sus clubes y en el caso de Gómez, con la lesión a cuestas, el ex Arsenal y San Lorenzo participó de algunos partidos con la camiseta del elenco español.

Sin embargo, las dolencias siguieron siendo parte de su rutina diaria, lo que le generó un gran desgaste en la zona y por consiguiente, no estar al 100% de sus capacidades físicas.

papu gomez tobillo.jpg

El posteo del "Papu" en Instagram

“Gómez será sometido a una artroscopia de tobillo el próximo viernes”, marcó en su cuenta oficial el Sevilla al referirse a una situación que se agravó con los días y lo tendrá en el quirófano.

“El tratamiento conservador al que fue sometido el jugador inicialmente, supervisado por los médicos del Sevilla FC y de la selección argentina, fue evolucionando, pero el internacional argentino no se encuentra al 100 por ciento de su capacidad, una vez comenzado el trabajo con el grupo”, completó el comunicado del conjunto Andaluz.

Con este escenario planteado, el volante ofensivo decidió acudir a su cuenta de Instagram para explicar cómo fue el paso a paso hasta llegar a este momento donde la operación buscará sanar la zona y así el deportista pueda retornar a las canchas.

“Así empezó todo, no me arrepiento de nada, di todo de mí por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando, pero qué hermoso fue ese sacrificio. Ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo”, manifestó, con una publicación donde se observa, en primer lugar, una foto contra un jugador australiano donde se inició su lesión y el calvario que le toca afrontar.

“Mañana (por el viernes) toca operarme porque eso que hicimos no bastó para mejorar el tobillo. Toca barajar y dar de nuevo. No será nada fácil. Iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mí como lo he hecho siempre”, destacó en su perfil donde 6.7 millones de seguidores.