Conmoción en el fútbol argentino: murió Fernando Berón, exentrenador de Independiente y San Lorenzo.

El histórico formador de juveniles falleció a los 59 años tras una larga lucha contra el cáncer. Fue una figura destacada dentro del fútbol argentino, especialmente por su trabajo en las divisiones inferiores y por su capacidad para asumir roles de conducción en momentos difíciles.

El fútbol argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse este jueves el fallecimiento de Fernando Berón , a los 59 años . El exdirector técnico y reconocido formador de juveniles murió luego de una larga lucha contra el cáncer .

Berón fue una figura destacada dentro del fútbol argentino, especialmente por su trabajo en las divisiones inferiores y por su capacidad para asumir roles de conducción en momentos difíciles. A lo largo de su carrera, fue valorado tanto por su conocimiento futbolístico como por su cercanía con los jugadores y su calidad humana.

Su historia con San Lorenzo comenzó en 1992 , luego de su paso por la escuela de fútbol Ciencia y Labor . Identificado como hincha del club, desarrolló gran parte de su trayectoria en Boedo, donde trabajó en infantiles, inferiores y reserva . En 2006 tuvo su primera experiencia al frente del plantel profesional como entrenador interino , tras la salida de Gustavo Alfaro .

El club azulgrana despidió a Berón con un sentido mensaje en sus redes sociales, donde destacó su "excelente profesionalismo" y su compromiso permanente con la institución.

También dejó una huella importante en Independiente , donde trabajó entre 2015 y 2021 . Allí se ganó el apodo de "bombero" por su predisposición para hacerse cargo del equipo profesional en momentos de crisis. En total, dirigió al Rojo en cinco interinatos, con un registro de 11 partidos disputados, seis victorias, dos empates y tres derrotas .

La familia azulgrana lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Beron. Además de haber sido un excelente profesional cuando estuvo a cargo de nuestras divisiones inferiores, Fernando fue un gran sanlorencista que siempre trabajó por el bien de nuestro club, poniendo los… pic.twitter.com/nJPqGZABJK

Además de su rol deportivo, Berón tuvo una intervención clave en uno de los momentos más sensibles de la historia reciente de Independiente. En 2018 impulsó la denuncia por los abusos a juveniles en la pensión del club, luego de recibir el testimonio de un futbolista y avanzar junto a la dirigencia para que el caso llegara a la Justicia.

Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se ha desempeñado como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras Juveniles.



Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos.



Que en… pic.twitter.com/RHQrAuL1EO — C. A. Independiente (@Independiente) July 9, 2026

En sus últimos años, Berón trabajó en Barracas Central como coordinador de las divisiones formativas y entrenador de la Reserva entre 2024 y 2025. También tuvo un breve interinato al frente del primer equipo del Guapo durante 2024.

Su salud le impidió concretar un esperado regreso a San Lorenzo, donde existía la intención de que se sumara nuevamente al área de juveniles. La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de despedida por parte de clubes, dirigentes y futbolistas que fueron formados bajo su tutela.

Con mucho pesar, el Club Atlético Barracas Central lamenta el fallecimiento de Fernando Berón.



El coordinador de Divisiones Juveniles llegó al club en junio del 2024 y realizó un gran trabajo de organización y reestructuración de las Divisiones Formativas.



Además, tuvo la… pic.twitter.com/qXywSSOda2 — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 9, 2026

Jugadores como Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano y Ezequiel Cerutti recordaron su influencia y agradecieron las enseñanzas recibidas durante sus primeros pasos en el fútbol profesional. La Liga Profesional y distintas instituciones también expresaron sus condolencias a familiares y allegados, despidiendo a un hombre cuya vida estuvo marcada por la formación y el acompañamiento de jóvenes talentos.