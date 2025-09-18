La salud de Thiago Medina: deberá ser operado nuevamente tras su accidente en moto

Daniela Celis confirmó que el joven será sometido a una cirugía torácica en los próximos días y pidió mantener la cadena de oración.

Daniela Celis compartió en sus redes sociales una actualización sobre el delicado estado de salud de su expareja Thiago Medina y confirmó que el ex Gran Hermano deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

“ NUEVAS NOTICIAS!! Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica en estos días ”, escribió la conductora de Luzu en un comunicado publicado en sus redes. También destacó que Medina “ hoy está sin fiebre ” y señaló que esa evolución es clave para que el equipo médico pueda llevar adelante la operación.

Por último, Celis volvió a pedir apoyo y difusión de la cadena de oraciones por el padre de sus hijas: “ La luz llega y se siente, mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina ”.

El ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto el pasado viernes y desde entonces permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

En los primeros procedimientos quirúrgicos, los médicos le realizaron una extirpación del bazo, aunque también confirmaron que presenta lesiones en el pulmón, el hígado y múltiples fracturas de costillas, según informaron sus familiares.

El estado de Medina sigue siendo reservado, aunque cada parte médico genera expectativa en su entorno y en sus seguidores, que acompañan con mensajes de apoyo y plegarias en redes sociales.

Rompió el silencio el hombre que chocó a Thiago Medina: "Me siento muy culpable"

José Fernando Córdoba, el hombre que manejaba el auto que chocó al exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina el viernes por la noche, habló por primera vez tras el incidente y reconoció que él fue el responsable de lo sucedido. Además, aseguró que desde que ocurrió el hecho, permanece en shock, con ansiedad y nervios, y se siente "muy culpable".

Durante una entrevista televisiva, uno de los testigos del choque que pudo hablar con Córdoba, reveló: "Él reconoce que hizo la maniobra, y dice que puso todas las luces, pero hizo una maniobra prohibida. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano. Que haya puesto las luces no es un atenuante".

A su vez, contó que el hombre involucrado en el accidente de Medina, que permanece en terapia intensiva y con pronóstico reservado, tiene "miedo de que lo rechacen o que tomen represalias en su contra". "Se siente muy culpable", declaró y agregó: "Dice 'no puedo dormir desde que sucedió el hecho'".