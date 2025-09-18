SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Un terremoto de 7,8 puntos sacudió Kamchatka y hay alerta de tsunami

El epicentro estuvo a 93 kilómetros de Petropavlovsk y a una profundidad de 123 kilómetros bajo el nivel del mar.

El sismo se produjo a 128 kilómetros al este de la capital de la región, Petropavlovsk-Kamchatsky, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Este terremoto fue uno de los más fuertes registrados desde el sismo del 30 de julio, cuando un evento sísmico alcanzó una magnitud de 8,8, considerado el más intenso en la región desde 1952.

Terremoto en Kamchatka: qué dijo el gobernador de la región

El gobernador de la región, Vladimir Solodov, emitió un mensaje vía Telegram y sostuvo: “Esta mañana está poniendo a prueba una vez más la resiliencia de los residentes de Kamchatka”.

“Actualmente no hay reportes de daños. Pido a todos que mantengan la calma... Se ha emitido una alerta de tsunami para la costa este de la península. Se está alertando a la población”, agregó.

Luego del temblor, empezaron a circular en redes sociales cómo el terremoto produjo fuertes movimientos de muebles y lámparas en los hogares.

Terremoto Kamchatka

En julio, un megaterremoto de magnitud 8,8 frente a la costa de la región desencadenó un tsunami que arrastró parte de una aldea costera al mar.

Desde aquel entonces, las réplicas continuaron afectando la zona, pero este nuevo terremoto destacó por su magnitud y por las medidas preventivas que se implementaron rápidamente. La comunidad local permaneció atenta a las indicaciones de las autoridades mientras se evaluaban los daños y se monitoreaba la situación en tiempo real.

