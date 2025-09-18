Mariano Pérez y Manu Jove protagonizarán el primer combate de periodistas en Párense de Manos







Se enfrentarán el próximo 20 de diciembre en el en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco del evento de boxeo amateur entre creadores de contenido, streamers y celebridades.

La tercera edición de Párense de Manos reunirá combates entre periodistas, streamers y celebridades.

El próximo 20 de diciembre, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, Mariano Pérez, periodista libertario, y Manuel Jove, periodista de TN, se enfrentarán en el primer combate de periodistas en la historia del evento de boxeo amateur Párense de Manos (PDM).

El evento, organizado por Lucas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca a través de su programa de radio y stream Paren La Mano en Vorterix, ya se ha consolidado como un fenómeno de público y transmisiones en línea. La primera edición, en diciembre de 2023 en el Teatro Luna Park, llegó a picos de 450.000 espectadores en simultáneo por Twitch, mientras que la segunda, en diciembre de 2024 en el Estadio José Amalfitani, superó los 670.000 espectadores en vivo por Kick, con capacidad para más de 40.000 personas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ParenseDeManos/status/1968801815287448039&partner=&hide_thread=false LIBERTAD VS EL ENSOBRADO



No será su primera vez a golpes de puño, ni su primera vez rodeados de personas que quieren verlos golpeados, pero sí será su primera vez en un RING de Boxeo, y también será nuestro primer combate de Periodistas en la historia de PDM.



No te lo pierdas… pic.twitter.com/9ppvV7UqZA — Parense de Manos (@ParenseDeManos) September 18, 2025

Tercera edición de Párense de Manos: quiénes pelean La tercera edición, que se realizará este año en el Ducó, reunirá combates entre figuras del espectáculo, el streaming y el periodismo, con enfrentamientos -además de Pérez vs. Jove- destacados como Cosmic Kid vs. Mernuel; Florencia Vigna vs. Micaela Viciconte; William Banks vs. Gabino Silva y Espe vs. Dairi.

Posteriormente anunciaron que también pelearán los deportistas Sergio "Maravilla" Martínez vs. Laureano "Pepi" Staropoli; Coker vs. Perxitaa; y Agustín Monzón, nieto de Carlos, vs. Franco Bonavena, nieto de Ringo.

Según el anuncio en redes sociales de Parense de Manos, la pelea entre Pérez y Jove no será la primera vez que ambos se enfrenten en conflictos personales o públicos, pero sí su primera vez en un ring de boxeo profesional, marcando un hito para los periodistas en el evento. Las entradas para la edición 2025 ya están disponibles, y se espera una concurrencia masiva, consolidando en su última edición a Párense de Manos como el principal evento de boxeo amateur de creadores de contenido y celebridades en Argentina.

